PAOLA PEREGO / Marco Liorni sbotta e la difende dalle accuse di Marco Bellavia

Marco Liorni e Paola Perego (Il Dono)

Marco Liorni sbotta e difende Paola Perego dalle accuse fatte da Marco Bellavia: "Che persona è chi fa così?"- Continua ad essere un momento davvero delicato per Paola Perego, tanto che in suo 'soccorso' arriva un collega ed amico: Marco Liorni. Dopo la chiusura di 'Parliamone Sabato' la conduttrice ha deciso di dire la sua in un'intervista a Le Iene, dividendo il pubblico. Nessuno però si sarebbe aspettato che un suo ex collega, Marco Bellavia, sollevasse nei suoi confronti nuove e durissime critiche, che finora non hanno ricevuto una risposta dalla diretta interessata. Chi però non riesce a stare in altrettanto silenzio è proprio Marco Liorni. Il conduttore de La Vita in Diretta, che con la Perego ha lavorato, decide infatti di dire la sua sull'affaire che ormai da giorni continua a far discutere e richiama vecchie "ferite": "Leggo ora di vecchi rancori di qualcuno su un'amica e collega come Paola Perego, una persona molto carina e perbene con la quale ho condiviso un programma di storie molto delicate come 'Il Dono"; chi approfitta di questo momento per darle addosso...che persona è?". Il riferimento di Liorni alle dichiarazioni fatte da Marco Bellavia solo pochi giorni fa appare essere chiaro; Bellavia aveva infatti lanciato alla Perego forti accuse - "[...] ai tempi in cui mi faceva fare il suo valletto a Forum, mi scagliò contro talmente tanta rabbia e cattiveria (con sue supposizioni e calunnie gravissime) da stoppare e chiudere definitivamente (nel 2002) la mia carriera tv" - ma Liorni porta nuovamente la bilancia al centro con il suo intervento che, tuttavia, sembra dividere il web ancora una volta.

© Riproduzione Riservata.