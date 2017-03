PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti del 30 marzo: la visita a Milano del Papa, se ne parla con Paolo Brosio

Piazzapulita

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 30 MARZO 2017 - “Benvenuto al Nord” è il titolo della puntata di Piazzapulita che vedremo in onda oggi, giovedì 30 marzo 2017, su La7 in prima serata. Si partirà infatti dalla visita pastorale di Papa Francesco a Milano: nei giorni scorsi il Pontefice si è recato nel capoluogo lombardo e oltre a tenere messa davanti a migliaia di fedeli ha incontrato i detenuti di San Vittore e le persone che vivono in una delle periferie della città. Proprio dalle periferie milanesi partirà il reportage di Piazzapulita, mostrando come si vive in certi quartieri e quali sono le paure di chi li abita. Della visita a Milano del Papa si discuterà con Paolo Brosio e Gianluigi Nuzzi, due persone che per motivi diversi conoscono bene l’argomento, ma gli ospiti di Gianluigi Nuzzi sono diversi e lo aiuteranno ad approfondire anche altri argomenti. In studio ci saranno anche: l’ex premier Mario Monti, il ministro della giustizia Andrea Orlando, il sindacalista Maurizio Landini, l’economista Tommaso Nannicini, il direttore del TG4 Mario Giordano, il vaticanista di Famiglia Cristiana Saverio Gaeta, la giornalista di Oggi e conduttrice di Millennium Marianna Aprile e il vice direttore de L’Espresso Marco Damilano.

