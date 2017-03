POSEIDON/ Su Canale 5 il film con Josh Lucas ed Emmy Rossum (oggi, 30 marzo 2017)

film seconda serata

POSEIDON, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST - Poseidon, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 30 marzo 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere catastrofica che è stata realizzata nell’anno 2006 grazie all’investimento fatto dalla casa cinematografica della Warner Bros. La regia è del noto cineasta Wolfgang Petersen mentre nel cast figurano Josh Lucas, Kur Russell,Emmy Rossum e Mike Vogel. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

POSEIDON, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la traversata oceanica compiuta dalla nota nave da crociera, la Ms Poseidon diretta a New York. E’ la notte di San Silvestro, tutti i passeggeri sono nella sala da ballo della nave per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, con loro vi è il capitano Michael Bradford (Andre Baugher) che si diverte a deliziare tutti con la sua simpatia. Tuttavia però qualcosa di pericoloso sta per abbattersi su questa nave, infatti proprio nel bel mezzo dei festeggiamenti viene avvistata dagli addetti al comando una spaventosa onda di ben quarantacinque metri che è diretta proprio contro la nave. Iniziano allora le virate di emergenza per cercare di scansare l’onda terribile ed evitare che la potenza dell’onda potesse nuocere alla nave e a tutti i passeggeri. Nonostante però tutti i tentativi, la nave viene colpita riuscendo a rimanere a galla anche se si capovolge. Il capitano visto lo spavento e lo sgomento di tutti i passeggeri cerca in qualche modo di rassicurarli spiegando loro di aver inviato un segnale di aiuto proprio prima dell’impatto. Raccomanda quindi tutti di non perdere la calma e di cercare di resistere per qualche ora in quanto a breve arriveranno i soccorsi. Dopo aver chiesto ai presenti di rimanere nella sala da ballo perché è la più sicura viene immediatamente smentito in quanto ben presto viene invasa dall’acqua causando la morte di tantissime persone. A salvarsi però vi sono alcune persone che decideranno di ingegnarsi per trovare una possibile via di fuga. Analizzata la situazione si converrà di usare il condotto delle eliche di prua che sono rimaste fuori dall’acqua. Per loro si tratta di una vera e propria impresa che proveranno a portare a termine anche se con la perdita di alcune persone e finalmente saranno salvi un attimo prima che la nave Poseidon sparisca nelle profondità oceaniche.

