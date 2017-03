Paolo Villaggio abbandonato?/ La figlia Elisabetta sbotta su Facebook: "Il cinema italiano lo ha scaricato!"

Paolo Villaggio e figlia (Facebook)

Paolo Villaggio, la figlia Elisabetta polemica su Facebook: "Il cinema italiano lo ha abbandonato!" - "Non starà al meglio, certo. Ma il cinema italiano lo ha abbandonato invece mio padre c'è": sono queste le parole con le quali Elisabetta, figlia di Paolo Villaggio, lancia una frecciatina a chi del noto "Fantozzi" si completamente dimenticato. Poi però, in un post successivo chiarisce: "Non volevo scatenare un putiferio. In realtà volevo solo dire che a mio padre manca molto il cinema, la sua grande passione alla quale ha dedicato tutta la vita. Grazie". Una frase quella di Elisabetta Villaggio, affiancata ad una foto che ritrae un loro recente abbraccio, che lascia tuttavia trasparire un velo di delusione. Paolo Villaggio oggi ha 84 anni e il suo ultimo film risale al 2012, "Tutto tutto niente niente", mentre pochi anni dopo, nel 2015, ha partecipato a "Quelli che il calcio" come inviato. Creatore di personaggi unici ed indimenticabili come Giandomenico Fracchia e il ragionier Ugo Fantozzi, Paolo Villaggio è stato protagonista di film ancora oggi amatissimi come "Io speriamo che me la cavo" e ha lavorato con nomi quali Federico Fellini, Marco Ferreri, Lina Wertmuller, Ermanno Olmi. Nella sua carriera, Paolo Villaggio annovera grandi premi: il Leone d'Oro alla carriera alla mostra del cinema di Venezia del 1992, il David di Donatello alla carriera nel 2009 e il Pardo d'onore alla carriera al Festival del cinema di Locarno del 2000. Un elenco di tutto rispetto per Villaggio che, negli ultimi anni, si è però allontanato dal piccolo schermo, e chissà che il messaggio polemico di sua figlia non abbia conseguenze.

