ROBERTA CAPUA/ Cosa preparerà per la Mistery Box? (Celebrity Masterchef, 30 marzo 2017)

Roberta Capua, Masterchef Celebrity

ROBERTA CAPUA, L’EX MODELLA E’ LA CONCORRENTE A CELEBRITY MASTERCHEF: VINCE L'INVENTION TEST (30 MARZO 2017) - Nella puntata di Celebrity Masterchef di giovedì 23 marzo abbiamo scoperto una Roberta Capua combattiva, competitiva e sorprendentemente brava in cucina. La Mistery Box di questo episodio è particolarmente difficile perché contiene degli ingredienti stravaganti come la ricotta di pecora, pomodoro nero, fregola, animelle di vitello, lupini di mare, sedano rapa e la viscida anguilla che tanto fa impressione alla simpatica Mara Maionchi. Nonostante la complessità della prova Roberta Capua riesce a realizzare un buon piatto, uno spiedino di anguilla su un letto di fregola e ricotta aromatizzata al sedano rapa, con cui conquista il podio dei primi tre migliori e i complimenti di un Mister Joe Bastianich davvero orgoglioso: "sei una cuoca formidabile", le dice. Dopo questo complimento la Capua vince la Invention grazie ad un piatto di ostriche e mirtillo e assieme a Mara Maionchi si aggiudica il ruolo di caposquadra nella prova in esterna. Ci troviamo nella Val d'Orcia a Montalcino dove si produce il celebre Brunello e le brigate devono preparare la cosiddetta Benfinita, il pranzo dei vendemmiatori con cui si augura la buona riuscita del vino, composto da pici, carne di cinghiale e dolce ciambellone. Roberta, a capo della sua squadra blu riesce ad essere un'ottima leader e a portare i suoi compagni alla vittoria, scampando la tanto temuta Pressure.

ROBERTA CAPUA, UNA DONNA COMBATTIVA - Roberta Capua, ex Miss Italia e conduttrice italiana amatissima dal pubblico italiano, sta dimostrando ottime capacità e abilità culinarie, oltre ad un carattere solido e competitivo: napoletana, ama e conosce i sapori mediterranei della sua regione campana come il pomodoro e la melanzana, che sa trattare con cura e creatività. Oltre alle abilità tecniche è grazie al carattere forte, combattivo e collaborativo che riesce a spiccare sia da sola che in gruppo. La concorrente ha ottime possibilità di volare molto in alto e allo stesso tempo di farsi conoscere anche per la sua sensibilità e gli aspetti più fragili ed emozionanti del suo carattere, da riflettere in piatti e ricette strepitosi.

ROBERTA CAPUA, COSA PREPARERA'? - Nella puntata di questa sera, giovedì 30 marzo, i concorrenti dovranno sfidarsi in una gigantesca Mistery Box alquanto feroce che potrebbe anche... mordere! Gli appassionati del cooking show in versione stelle italiane si aspettano una Roberta Capua sempre al top delle sue abilità, che presenti ottimi piatti conditi con un pizzico in più di dolcezza ed emotività. Forza Roberta, esprimi il calore e il sole della tua Napoli!

