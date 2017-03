Raz Degan in pericolo / Isola dei famosi 2017: l’israeliano morso da un animale (Oggi, 30 marzo)

Raz Degan

RAZ DEGAN MORSO DA UN ANIMALE SULL’ISOLA DEI FAMOSI 2017 – Dopo il malore degli scorsi giorni che ha rischiato di compromettere la sua avventura sull’Isola dei Famosi 2017, Raz Degan è stato morso da un animale. Nel corso dell’ultimo appuntamento con il daytime, l’israeliano si è presentato con un dito bendato. Nessuno sa effettivamente da che tipo di animale sia stato morso l’ex compagno di Paola Barale che non ha parlato della sua disavventura. A farlo, invece, sono stati i compagni che, notando la sua assenza, erano convinti che stesse riposando a causa degli antidolorifici. Raz Degan, però, non si fa fermare da nulla e, improvvisamente, è riapparso. Raz, infatti, dopo aver ricevuto le cure del caso, ha deciso di non riposare ma è andato a perlustrare l’isola alla ricerca di nuovi cocchi. La reazione di Degan ha stupito i compagni che non hanno potuto fare a meno di notare la grande forza del naufrago.

RAZ DEGAN MORSO DA UN ANIMALE ALL’ISOLA DEI FAMOSI: IL RAPPORTO CON I NAUFRAGHI NON CAMBIA – Raz Degan non si ferma davanti alle disavventura. Il naufrago continua ad avere lo stesso atteggiamento e a vivere totalmente l’Isola dei Famosi 2017 nonostante il morso che ha ricevuto da un animale misterioso. Anche il suo rapporto con gli altri naufraghi non è molto diverso da quello delle scorse settimane. Pur avendo siglato la pace con Giulio Base, Malena, Nancy e Simone Susinna, Raz Degan si è reso conto di avere di fronte lo stesso gruppo. Raz, infatti, è convinto che l’atteggiamento degli altri naufraghi sia cambiato nei suoi confronti solo perché la finalissima si avvicina. L’ex compagno di Paola Barale, così, pur avendo abbassato leggermente le difese, continua ad essere diffidente e a fidarsi solo di se stesso.

