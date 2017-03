SAN ANDREAS/ Su Canale 5 il film con Dwayne Johnson e Carla Cugino (oggi, 30 marzo 2017)

film prima serata

SAN ANDREAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST - San Andreas, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 30 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere catastrofica realizzat negli Stati Uniti nel 2015 ed è stata prodotta dalle case cinemtografiche Warner Bros, Village Roadshow Pictures e la New Line Cinema per la regia di Brad Peyton mentre nel cast figurano Dwayne Johnson, Carla Cugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd e Art Parkinson. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SAN ANDREAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Ray Gaines (Dawyne Johnson) che lavora nei vigili del fuoco. Ray è separato da sua moglie Emma (Carla Gugino) ed ha una figlia. Nel frattempo però alcuni sismologhi si sono accorti di un pericoloso sciame sismico nei pressi della Diga di Hoover del Nevada e che secondo questi potrebbe attivare una faglia completamente sconosciuta. Le loro previsioni purtroppo trovano conferma, si ha infatti quello che è passato alla storia come il terremoto di maggiore entità della storia (Magnitudo 9), con l’attivazione della faglia di Sant’Andrea in California fino a scuotere l’intera Los Angeles fin dalle sue fondamenta. I sismologhi capiscono che oramai è troppo tardi per avvisare la popolazione, ma più di tutto ipotizzano che l’onda d’urto potrebbe viaggiare per tutta la linea e quindi portare morte e distruzione anche nella città di San Francisco. Proprio nella splendida città californiana si è recata la figlia di Ray, Blake (Alexandra Daddario) con il nuovo fidanzato di sua madre che è un ricco manager edile che sta innalzando proprio a San Francisco un enorme grattacielo. Ray nel frattempo era in volo per il Nevada quando viene avvisato di questa catastrofe, così in una lotta contro il tempo si precipita a Los Angeles che è stata già distrutta per cercare di salvare la propria ex moglie. I due fanno appena in tempo ad uscire dalla città che vengono informati dalla figlia che si trova a San Francisco che è appunto restata intrappolata all’interno di un garage. Blake era in compagnia della sorella di Daniel, Susan (Kylie Minogue) ma la sola a restare intrappolata è proprio Blake che viene soccorsa da Daniel, il quale però ad una nuova scossa di terremoto scappa via impaurito. Per Ray e sua moglie inizia allora una vera e propria corsa contro il tempo in quella che è una missione in cui la vita della figlia conta più di ogni altra cosa.

