SORELLE / Fiction, quarta puntata 30 marzo 2017: Chiara e Roberto sempre più vicini? Le anticipazioni

Sorelle

SORELLE FICTION, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 30 MARZO 2017: LA SCELTA DI CHIARA - Il prime time di Rai 1, stasera - giovedì 30 marzo 2017 - ospiterà la quarta puntata di Sorelle, la fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi che sta raccogliendo dati di audience davvero soddisfacenti. Il mistero sembra sempre più fitto: in molti, di fronte a determinate scene trasmesse la scorsa settimana - che verosimilmente, sembrano essere create dall’immaginazione di Chiara - hanno avuto il cuore stretto in gola, arrivando a credere che Roberto fosse il colpevole di quanto successo alla sua ex moglie. In realtà, in Sorelle, diversi dettagli paiono essere mostrati direttamente dagli occhi dei protagonisti, e fino al momento in cui il personaggio di Anna Valle non si è deciso a credere all’innocenza del bell’ingegnere, anche i telespettatori hanno pensato fosse colpevole. Alla fine, l’avvocato ha deciso di rappresentare il suo ex fidanzato in tribunale, anche per avere accesso a tutti i dettagli del caso: le anticipazioni rivelano anche che il loro rapporto tornerà ad essere più stretto…

SORELLE FICTION, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 30 MARZO 2017: CHIARA VS NICOLA - Impossibile ormai ignorare la figura di Nicola in Sorelle: le anticipazioni relative alla quarta puntata della fiction annunciano una svolta. Abbiamo visto che Chiara si è messa da sola sulle sue tracce, riuscendo a parlare con un collega del giovane che sembra ossessionato da Elena e dalla sua casa. L’avvocato ha scoperto che sua sorella ha avuto, in passato, una relazione con Nicola: Silvia si è arrabbiata quando ha saputo che Chiara aveva deciso di agire da sola, ma ha infine scelto di aiutarla. Insieme, hanno capito che lo studente del Lice Artistico nasconde qualcosa: Nicola, infatti, si è messo in fuga provando a contattare la collega per aiuto. Il quarto episodio in programma in prime time vedrà un vero e proprio faccia a faccia tra Chiara e il giovane: quest’ultimo la seguirà fino alle grotte, le stesse protagoniste dei ricordi di quando era bambina, e tra i due nascerà uno scontro. Nicola verrà in seguito portato in commissariato, e interrogato: cosa rivelerà su Elena?

SORELLE FICTION, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 30 MARZO 2017: CHIARA VICINA A ROBERTO, E DANIELE? - In Sorelle, Chiara ha deciso che assumerà la difesa legale di Roberto: il padre dei suoi nipoti ha accolto con estrema gioia la notizia, e sembra che per lui le cose miglioreranno ancora. Il personaggio di Giorgio Marchesi, infatti, riuscirà a lasciare il carcere e dovrà stabilirsi a Matera, in quella che per lunghi anni è stata casa sua, in attesa di affrontare il processo. Come vi abbiamo anticipato, il rapporto tra Roberto e Chiara gioverà molto di questo cambiamento: la riconciliazione è avvenuta, simbolo anche l’abbraccio che l’uomo le ha chiesto, e forse c’è una via per una ripartenza. Che ne sarà, in mezzo a tutto questo, di Daniele? Il giovane assistente è palesemente innamorato di Chiara, si è comportamento splendidamente con i suoi nipoti e continua a tenere d’occhio i suoi pesci (anche se uno è morto). Ce la sta mettendo tutta, e la sola notizia della scelta di Chiara sembra averlo abbattuto. Metterà da parte i suoi sentimenti o continuerà a lottare?

