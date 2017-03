STASERA IN TV / Oggi, programmi Madiaset: San Andreas, Lo scherzo perfetto (giovedì 30 marzo 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 30 MARZO 2017 - Sarà un giovedì sera interessante quello proposto dalle reti in chiaro Mediaset in vista del 30 marzo. Tra film, programmi d'intrattenimento e serie tv, il palinsesto si presenta adatto a tutti i gusti, come da tradizione per i canali di proprietà della famiglia Berlusconi. In ottica ascolti, occhio alle grasse risate de ''Lo scherzo perfetto'', ma non sono da sottovalutare il film 'San Andreas' e il documentario di spessore ''Planet Earth''. Ancora una volta iniziamo la nostra carrellata tra le reti Mediaset con Canale 5, che propone una serata nel segno dei film catastrofici. Si inizia con "San Andreas", opera in prima visione tv che vede al centro della scena una Los Angeles vittima di un tremendo terremoto di magnitudo 7 della Scala Richter. A seguire ancora tanta suspense con ''Poseidon'', film del 2006 che narra le vicende dei passaggeri di un transatlantico che viene capovolto da un'onda anomala alta addirittura 50 metri.

Tutt'altre atmosfere su Italia 1, che si segnala per una proposta all'insegna delle risate. La serata si apre con "Lo scherzo perfetto", programma presentato da Teo Mammucari con la collaborazione – tra gli altri – del comico Gene Gnocchi. Protagonisti ancora una volta i concorrenti e i loro scherzi che vedono protagoniste inconsapevoli vittime. I vincitori della puntata passeranno alle fasi finali, previste per maggio. A seguire, poco prima della mezza, spazio al film "Non mi scaricare": uscita nelle sale nel 2008, l'opera vede protagonisti attori del calibro di Jonah Hill, Kristen Bell, Paul Rudd e Mila Kunis. Il film narra le vicende di Peter Bretter, musicista insoddisfatto alle prese con problemi sentimentali tutt'altro che di poco conto. In più deve vedersela con un musicista affermato, capace anche di rubargli la ragazza.

Su Rete 4 spazio ai grandi documentari con "Planet Earth - Le meraviglie della natura", vero e proprio capolavoro della BBC. Nel primo episodio della serata, David Attenborough ci mostra quegli animali in grado di sopravvivere nel deserto. A seguire, sempre per la stessa serie di documentari, protagoniste flora e fauna della giungla. A partire dalle 23.35, sempre su Rete 4, ecco il film "Rivelazioni - Sesso e potere", opera diretta da Barry Levinson con Demi Moore e Michael Douglas. Protagonista Tom Sanders, responsabile di produzione della Digicom, una società informatica: Tom vive un'esistenza tranquilla e ricca di soddisfazioni, almeno fino all'arrivo di Meredith Johnson. La 5 propone il film "Another Cinderella Story": sugli scudi un idolo dei teenager come Selena Gomez, qui nei panni di Mary Santiago, giovane trattata come una cameriera dalla matrigna e dalle due sorelle, ma che sogna un futuro da ballerina.

Passando a Mediaset Extra, ecco l'edizione speciale de "L'isola dei Famosi", reality che ha conosciuto un vero e proprio scossone con l'uscita di scena di Samantha De Grenet. Film d'autore, invece, su Iris: alle 21.00 in programma "Il colore viola", per la regia di Steven Spielberg e con Whoopi Goldberg. L'attrice poi nota per "Sister Act" è qui nei panni della protagonista Celie, giovane afroamericana costretta a fare i conti con le continue vessazioni del padre e di Albert, un vedovo senza scrupoli. Chiudiamo il nostro viaggio tra le reti Mediaset con Italia 2, segnata dall'horror "Quella casa nel bosco" (finisce male la vacanza di un gruppo di amici); su Top Crime spazio alla serie tv e ai casi di Bones (in onda gli episodi "Chi c'è nell'urna" e "La ragazza nel bosco"), mentre su Boing in programma la telenovela colombiana "Yo Soy Franky" e lo spassoso cartone animato "Clarence".

PROGGRAMMAZIONE MEDIASET DI QUESTA SERA

CANALE 5

21.12 SAN ANDREAS, film

23.30 POSEIDON, film



ITALIA 1

21.10 LO SCHERZO PERFETTO, intrattenimento

00.20 NON MI SCARICARE, film



RETE 4

21.15 PLANET EARTH: "Le meraviglie della natura", documentario

23.34 RIVELAZIONI - Sesso è potere, film drammatico



LA 5

21.05 ANOTHER CINDERELLA STORY, commedia



MEDIASET EXTRA

21.15 L'ISOLA DEI FAMOSI - Special Edition, reality show



IRIS

21.00 IL COLORE VIOLA, film



ITALIA 2

21.10 QUELLA CASA NEL BOSCO, film



TOP CRIME

21.10 BONES (2 episodi), serie tv



BOING

21.20 YO SOY FRANKY, serie tv per adolescenti

22.10 CLARENCE, serie animata

