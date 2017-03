STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sorelle, Nemo, Mi manda RaiTre (giovedì, 30 marzo 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 30 MARZO 2017 - La programmazione dei canali Rai per la prima serata di giovedì 30 marzo 2017 riserva ai telespettatori la fiction in onda sulla rete ammiraglia, un programma di inchieste su Rai Due e uno di attualità su Rai Tre. Rai 5 propone un'opera teatrale, Rai 4 opta per il genere thriller-fantascienza con il film intitolato "Limitless" mentre Rai Movie manderà in onda un piacevole film commedia dal titolo "Don Jon". Anche Rai premium sceglie il genere commedia attraverso la proiezione del film "La nave dei sogni-Singapore". Si prevede che una buona fetta di telespettatori sceglieranno di seguire la fiction in onda sul canale Rai Uno. In seconda serata, Rai Uno proseguirà con il programma varietà "Dopo fiction" con Flavio Insinna e Nino Frassica, su Rai Due è previsto "Night Tabloid", il programma di informazione e tecnologia condotto dalla giornalista Annalisa Bruchi. Su Rai Tre andrà in onda il TG3 Linea Notte e Rai Parlamento.

Rai 1 regala ai suoi telespettatori la quarta puntata della serie televisiva "Sorelle", con Anna Valle, Giorgio Marchesi, Loretta Goggi e Ana Caterina Morariu. In questo episodio Chiara decide di assumere la difesa di Roberto, accusato della morte di Elena. Tra Chiara e Roberto si riaccende il sentimento d'amore. Rai Due dedica la serata al programma di inchieste e reportage condotto da Enrico Lucci intitolato "Nemo-Nessuno escluso". Anche in questa puntata ci sarà lo spazio dedicato ai sindaci di alcuni comuni italiani. L'attualità caratterizza la prima serata del canale Rai Tre con il noto programma "Mi manda RaiTre" condotto da Salvo Sottile. I cittadini hanno la possibilità di esporre i loro problemi nella speranza di ricevere risposte soddisfacenti. ll pubblico può intervenire da casa attraverso Facebook e Twitter.

Sul canale Rai 4 è di scena il genere fantascienza con la messa in onda del film "Limitless", di Neil Burger con Abbie Cornish, Robert De Niro e Bradley Cooper. Il film si ispira al romanzo dello scrittore irlandese Alan Glynn intitolato "Territori oscuri", in lingua orignale è "The Dark Fields". Il protagonista della storia scrive per una piccola casa editrice; quando fa fatica ad esprimere il suo talento decide di sperimentare sulla sua persona una nuova droga. Gli effetti della sostanza stupefacente sono immediati e gli permetteranno di scalare le vette del successo. La pellicola è uscita nel 2011 e dura 105 minuti. Ritorna su Rai 5 l'appuntamento con l'affascinante mondo dell'opera che questa sera è dedicato al compositore italiano Claudio Monteverdi. Di scena è "L'Orfeo", il melodramma rappresentato per la prima volta nel 1607. Lo spettacolo in onda questa sera è statoripreso nel 2009 dal "Teatro alla Scala" di Milano, per la regia di Robert Wilson, con il soprano Roberta Invernizzi e il baritono Georg Nigl. La scelta di Rai Movie accontenta gli appassionati del genere commedia con la proiezione del film "Don Jon", di e con Joseph Gordon-Levitt. Protagonista della storia è un giovane italo-americano pieno di interessi con una predilezione per il "porno". Il lungometraggio è stato prodotto negli Stati Uniti nel 2013 e dura un'ora e mezza. Il canale Rai Premium ripropone la visione del film commedia prodotto in Germania nle 2012 e intitolato "La nave dei sogni: Singapore". La regia è di Hans-Jürgen Tögel, gli attori protagonisti sono Heide Keller, Siegfried Rauch e Nick Wilder. Il sacerdote Robert Born fa parte dell'equipaggio a bordo di una nave da crociera. Quando rivede una sua vecchia fiamma, il religioso dubita della sua vocazione e decide di spogliarsi dell'abito talare.

PROGRAMMAZIONE RAI DI STASERA -

Rai Uno

ore 21.25 Sorelle, serie televisiva genere family drama

Rai Due

ore 21.20 Nemo-Nessuno escluso, programma di inchieste

Rai Tre

ore 21.15 Mi manda RaiTre, programma di attualità

Rai 4

ore 21.05 Limitless, film genere thriller-fantascienza

Rai 5

ore 21.15 Opera-L'Orfeo, spettacolo teatrale

Rai Movie

ore 21.20 Don Jon, film genere commedia

Rai Premium

ore 21.20 La nave dei sogni-Singapore" film genere commedia

© Riproduzione Riservata.