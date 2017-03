STEFANO DE MARTINO / Non perde il sorriso...ma la discussione su Selfie impazza! Foto (Oggi, 30 marzo)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO SORRIDENTE, MA LA DISCUSSIONE IMPAZZA! (OGGI, 30 MARZO 2017) - Stefano De Martino delizia quotidianamente i suoi fan, pubblicando nei social network foto nelle quali appare in qualche momento importante della sua giornata. L'ultimo scatto risale a qualche ora fa e ritrae il ballerino di Amici sorridente, con tanto di maglietta e tatuaggi in primo piano (clicca qui per vedere l'immagine in questione). Ma l'argomento più dibattuto del giorno non è l'espressione di Stefano, né tanto meno il gossip relativo a qualche nuovo amore, in primis un possibile ritorno di fiamma con Emma Marrone. Questa volta i fan hanno un unico pensiero ovvero la partecipazione del loro idolo a Selfie, in compagnia di Belen Rodriguez. C'è chi pensa che possa trattarsi di una nuova opportunità per fare pace, e chi invece ritiene che Stefano debba rinunciare ad una simile proposta: ' Stefano non partecipare a Selfie, la Ventura ti ridicolarizzerà, fatti la tua strada perché se è vero che c'è pure la tua ex moglie sarà veramente un brutto spettacolo', ' Stefano fai Selfie e se c'è Belén ti auguro ogni cosa bella con lei. Nella vita bisogna sapersi anche perdonare e volersi bene pensa anche a vostro figlio auguri

© Riproduzione Riservata.