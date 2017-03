Sonia Bruganelli/ La moglie di Bonolis: con Paolo felice e privilegiata, soffro solo per mio figlio Davide

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis (Instagram)

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis risponde alle critiche e svela dettagli inediti del rapporto col conduttore - Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ne approfitta di una lunga intervista rilasciata al Corriere.it per rispondere alle numerose critiche sorte qualche tempo fa dopo aver postato sui social una foto che la ritraeva con la sua famiglia in un aereo privato. «Tutti hanno piacere a mostrare le cose belle. - esordisce la Bruganelli - Sono sicura che sui profili social di chi mi ha attaccato troverei foto in cui a loro volta ostentano qualcosa: una borsa, un paio di scarpe, una cena al ristorante. Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa. Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa». Quello del "mondo social" è un tema davvero importante nella famiglia Bonolis, la stessa Bruganelli svela infatti che Paolo è un "anti-social" per eccellenza, tanto da non avere alcun profilo attivo e da tenere ben lontani i suoi figli. D'altronde avere un cognome così noto porta inevitabilmente a scontrarsi con una realtà fatta anche di critiche e lo sa bene Sonia.

Sonia Bruganelli si svela: la gelosia per Paolo Bonolis e la preoccupazione per suo figlio Davide - Inizialmente non è stato semplice per la Bruganelli essere definita semplicemente come "la moglie di", oggi però le cose sono cambiate: «Li ho metabolizzati [...] Oggi so chi sono, quello che valgo e anche quello che sbaglio. - confessa Sonia che si dice tuttavia preoccupata dagli effetti di essere, invece, 'figlio di' - Piuttosto gli aspetti negativi li vedo su nostro figlio Davide, che ha 13 anni. Arriva prima il cognome di lui e a calcio è l’unico che non ce l’ha scritto sulla maglietta. Alle partite si fa accompagnare dal nonno, così nessuno lo guarda per il padre, ma per come gioca a pallone». Difficoltà nascono inevitabilmente anche nel rapporto di coppia quando il tuo compagno è un volto così noto e amato del mondo della tv. Sonia Bruganelli confessa infatti che i primi tempi con Paolo Bonolis erano fatti di tanta gelosia: «Lo chiamavo anche otto volte in mezzora. Lui all’inizio manteneva la sua vita da single, andava in vacanza con gli amici, diceva di amarmi ma all’epoca ero insicura»; poi le cose sono cambiate «Si cresce, il rapporto si consolida e stabilizza, le paure sfumano, vengono i figli e si è meno concentrati su se stessi, meno egoisti».

