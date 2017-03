THE MOST BEAUTIFUL DAY - IL GIORNO PIU' BELLO/ Al cinema il film di Florian David Fitz (oggi, 30 marzo 2017)

The most beautiful day - Il giorno più bello al cinema

THE MOST BEAUTIFUL DAY - IL GIORNO PIU' BELLO, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - The most beautiful day - Il giorno più bello, è il film in uscita al cinema oggi, giovedì 30 marzo 2017. Una commedia scritta e diretta da Florian David Fitz dal titolo originale Der geilste Tag, il film ha avuto un'ottima accoglienza in Germania e anche alla sceneggiatura vediamo Florian David Fitz, mentre la produzione è stata firmata da Dan Maag, Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann e Hannah Lea Maag per la casa Pantaleon Films. In Italia il film è stato distribuito dall'azienda Nomad Film Distribution mentre nel cast figurano, oltre al regista e sceneggiatore Florian David Fitz gli attori Matthias Schweighöfer, un altro idolo del cinema tedesco, Alexandra Maria Lara, Karl Friedrich, Robert Nickisch e Rainer Bock. Al pubblico tedesco questo lungometraggio è piaciuto molto,è stato infatti un gran successo in patria e aiuta lo spettatore a confrontarsi con due diversi modi di affrontare la vita e le cose che essa porta con sè, compresa la malattia e la morte. Dichiarato dalla stampa di settore, il film risulta molto interessante per riuscire a comprendere con ironia i grandi dilemmi dell'esistenza, è anche una commedia piacevole in quanto non cade mai nel superficiale. Ma scopriamo in anteprima la trama del film nel dettaglio.

THE MOST BEAUTIFUL DAY - IL GIORNO PIU' BELLO, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di due giovani, Andi e Benno. Il primo è un pianista ambizioso ed eclettico, l'altro è uno scansafatice professionista. L'improvvisato duo non ha nulla in comune a parte una cosa, sono entrambi malati terminali e sono degenti in una casa di cura. Anziché darsi per vinti ed attendere la morte indolenti, Andi e Benno decidono di scappare dalla clinica, sottraendo con sagacia il denaro necessario per intraprendere un viaggio rigorosamente in prima classe verso l'Africa. Il loro è un desiderio concreto, vogliono vivere il più bel giorno della loro vita, prima che sopraggiunga la morte. Ed è così che inizia la loro avventura, attraverso situazioni del tutto comiche, intervallate da ironiche gag e attimi di serietà e riflessione. Andi e Benno contrarranno anche parecchi debiti, senza ovviamente possibilità di credito, e incontreranno parecchi personaggi che faranno la differenza nel loro cammino. I due reagiranno in maniera differente alle situazioni che gli si proporranno, infatti, Andi è preda dell'ipocondria mentre Benno è alla ricerca di un confronto con il suo passato. In definitiva, si tratta di un classico road-movie all'apparenza spensierato, che però si interroga sul senso della vita proprio attraverso le tematiche della migrazione verso una risposta e del viaggio.

