THE ORIGINALS 3 / Anticipazioni puntata 30 marzo 2017: Camille dovrà morire!

The Originals 3, in prima Tv su La5

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 30 marzo 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il 18°, dal titolo "La forza misteriosa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lucien (Andrew Lees) trascina Vincent (Yusuf Gatewood) e Freya (Riley Voelkel) nei boschi e rivela loro di agire secondo il volere degli Antenati. Riferisce inoltre alla strega di odiare fortemente i suoi fratelli a causa del passato, dato che i Michaelson gli rubarono l'identità per sfuggire all'ira omicida del padre. In base a quell'evento ha intuito tuttavia che vuole diventare a sua volta un Originale, per questo ha bisogno che ricrei un elisir in grado di donargli l'immortalità e trasformarlo in una nuova creatura. Porta entrambi infine nello stesso luogo in cui secoli prima la madre trasformò i fratelli Michaelson. Intanto, Davina (Danielle Campbell) scopre grazie ad una registrazione di Vincent che cosa sta succedendo ed informa Finn (Casper Zafer) ed Elijah (Daniel Gillies), sfruttando poi il legame fra il sangue dello stregone e quello del vampiro per localizzare Lucien. Più tardi, Klaus e Hayley accedono ad una delle società di Lucien, dove trovano una vampira uccisa ed un gruppo di licantropi narcotizzati. Camille (Leah Pipes) e Kol (Nathaniel Buzolic) cercano invece di prendere uno degli oggetti magici di Kieran che possa aiutare Davina, ma il vampiro attacca l'ex terapeuta nello stesso modo in cui anni prima faceva lo zio. Arrivati a Mystic Falls, Elijah e Fin si imbattono in Matt (Zach Roerig), che li informa di cos'è successo alla città di recente e che accetta di aiutarli nella missione. Una volta sul posto, Lucien minaccia di uccidere Freya, ma Finn fa in modo che Matt usi uno dei suoi proiettili verssosil vampiro, riuscendo a colpirlo attraverso il corpo di Freya. Quest'ultima viene poi guarita dal sangue di Elijah, ma Lucien, che aveva fatto in tempo a bere l'elisir, si trasforma e attacca Finn, riuscendo a morderlo, ed infine scappa. Finn viene trasportato alla villa d'urgenza, ma niente sembra riuscire a guarirlo. L'Originale contatta anche Klaus in modo che ritorni in città al più presto, ma anche il suo sangue, per quanto potente, non sembra fare alcun effetto. Finn è quindi destinato a morire nel giro di pochi minuti. Nel frattempo, Hayley scopre dai licantropi del laboratorio che Lucien ha catturato un esemplare per ogni branco in modo da creare un veleno potente in grado di non essere debellato. Dopo un saluto doloroso a Finn, Davina discute con Vincent del fatto che la rabbia di Kol sia aumentata a dismisura, mentre Freya scopre le novità da Hayley ed inizia a chiedersi a chi fosse destinata la seconda fiala di elisir creata da Lucien.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 MARZO 2017, EPISODIO 18 "LA FORZA MISTERIOSA" - Durante una cena, Lucien comunica ad Aurora quali nuovi poteri ha acquisito grazie all'elisir e che ora è in grado di eliminare i Michaleson. A sua volta la vampira beve la fiala e si trasforma, ma richiede anche che liberi Tristan. Intanto, Vincent rifeerisce a Kol e Davina che gli Antenati stanno supportando Lucien per sconfiggere Elijah e Klaus e decide di parlare con loro. Klaus invece fa un pallido tentativo di ferire Lucien, ma viene tramortito. La Bestia decide comunque di lasciarrlo in vita affinché si compia la seconda profezia ed uccida il fratello. Inanto, Marcel impedisce a Kol di diventare un sanguinario ed uccidere Davina, mentre Freya riesce a sigillare Lucien, ma gli Antenati intervengono in suo favore. Klaus invece impedisce a Hayley di uccidere Aurora ed attivare il gene della Bestia. Nonostante Kol venga invitato da Marcel a lasciare la città, gli Antenati usano la magia per impedirglielo. Più tardi, Lucien azzanna Camille al collo e la condanna a morte.

