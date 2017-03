Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 30 MARZO: VITTORIO CONTATTA ROSSELLA? - Rai 3 trasmetterà questa sera una nuova puntata di Un posto al sole, nella quale continuerà a tenere banco la sparizione di Vittorio. Nonostante il ragazzo abbia contattato il padre per rassicurarlo sulle sue sorti, Guido e Assunta saranno ancora in pena per lui, chiedendosi dove possa essere finito e cercando di comprendere i motivi del suo comportamento. Nel frattempo, ci sarà un'altra persona che scoprirà importanti informazioni riguardo il giovane Del Bue. Si tratterà dell'amica Rossella? Sarà lei a mettersi in contatto e a scoprire il luogo in cui Vittorio si nasconde? I dubbi di Ornella cominceranno a crescere anche tra i suoi colleghi all'ospedale: il fatto che ora Luca appaia come un vero eroe, faranno nascere il sospetto che la dottoressa Bruni si sia sbagliata e che i lividi presenti nel corpo di Antonio siano da attribuire ad altro. Serena proseguirà la sua esperienza lavorativa al fianco del padre, cominciando ad apprezzare di essere al suo fianco in questa prova. Gigi Del Colle riuscirà a deluderla anche questa volta? Silvia e Andrea saranno ancora impegnati nella stesura delle didascalie che dovranno accompagnare le foto presto in pubblicazione. La madre di Rossella sarà così costretta a rendersi conto di come sia difficile la vita del fotografo. Sarà l'occasione per capire come interpretare gli scatti?

