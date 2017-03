UNA VITA/ Anticipazioni spagnole 31 marzo: Simon lascia il quartiere e dà l'addio a Susana

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 31 MARZO: L'ADDIO DI SIMON A SUSANA! - La notizia delle imminenti nozze di Elvira con Demir non andrà giù a Simon che resterà fermo nella sua precedente convinzione: nella puntata spagnola di Una vita di domani, infatti, il maggiordomo di casa Valverde darà le sue dimissioni, preparandosi a lasciare definitivamente il quartiere. Per questo saluterà tutti gli amici che ha incontrato in questa sua breve e intensa esperienza. Arriverà per lui anche l'occasione di dare l'addio a Susana, la donna del suo passato che tanto ha cercato, ma che non gli ha dato l'affetto che desiderava? E mentre Lolita cercherà di farlo tornare in sé chiedendogli di parlare con Elvira prima della sua partenza, quest'ultima per il momento non sarà disposta a fare un passo indietro. Resterà dell'idea che dovrà essere Simon a chiederle scusa ammettendo i suoi sentimenti e pregandola di non sposare Demir. Solo in questo modo la figlia di Arturo cambierà idea. Ma diamo davvero certi che lo farà? E se invece fosse questa la fine del loro amore?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 31 MARZO: ELENA NON INCASTRA CAYETANA - Il ritorno di Mauro dal regno dei morti potrebbe causare più di qualche problema a Cayetana, mandante del tentato omicidio ai danni del poliziotto. Nella puntata di Una vita di domani, infatti, Elena (la complice di Cayetana che ha drogato Mauro per permettere che venisse legato alle rotaie) verrà chiamata a testimoniare dalla polizia, come voluto dallo stesso San Emeterio. Ma non tutto andrà come previsto: a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, infatti, la perfida donna rifiuterà di dare le indicazioni necessarie sia per quanto riguarda il rapimento di Mauro, che il nuovo (l'ennesimo!) tentato omicidio ai danni di Ursula. Cayetana potrebbe dunque farla franca anche questa volta, sebbene la situazione in casa sua appaia ogni giorno più complicata. Teresa si troverà infatti tra due fuochi, consapevole del suo amore per Mauro ma anche dell'impegno preso con Fernando. E tra queste complicazioni potrebbe scendere in campo proprio la sua perfida amica...

