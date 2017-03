UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: perché Ursula è cambiata? Fabiana nutre dei sospetti

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 30 MARZO: URSULA UMILIA CAYETANA! - Quali conseguenze avrà l'incredibile scoperta di Ursula nella puntata di Una vita di oggi? La governante ascolterà la conversazione tra Cayetana e Fabiana apprendendo, senza dubbio alcuno, il loro legame. Da quel momento tutto cambierà, anche se le motivazioni non saranno svelate apertamente: Ursula comincerà a maltrattare e a rispondere per le rime alla sua padrona, come mai aveva fatto prima di allora. Le mancherà di rispetto senza dubbio alcuno, chiedendo anche a Fabiana di non farsi più vedere da quelle parti. La domestica non scoprirà in maniera chiara per quale motivo Ursula sia sta comportando in quel modo, ma i dubbi e la preoccupazione affiorerà nella sua mente. Fin dove porterà questo contrasto? La governante di casa De La Serna, infatti, per la prima volta non sarà in grado di dominare le sue emozioni, mettendo in mostra tutto l'odio accumulato nel tempo. Quanto ci metterà Cayetana ad accorgersene?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FELIPE DISPERATO PER L'ADDIO A CELIA - La fine del matrimonio di Celia e Felipe sarà una delle trame principali delle puntate spagnole di Una vita. In esse, infatti, l'avvocato faticherà a nascondere la sua disperazione per l'annullamento del legame al quale aveva creduto con tutto se stesso: cosa ne sarà della sua vita senza Celia al suo fianco? Distrutto per questi ultimi avvenimenti, il signor Alvarez Hermoso cercherà consolazione nella nuova cameriera della Deliciosa alla quale racconterà una parte dei suoi problemi. Si tratta di una new entry che potrebbe riservare più di qualche sorpresa nell'immediato futuro, iniziando una relazione sentimentale proprio con l'avvocato, senza una donna al suo fianco per la prima volta dopo tanto tempo. Dopo Huertas, conosceremo quindi un nuovo amore per l'avvocato? Cosa penserà Celia a tal proposito? Ricordiamo che è stata lei a volere questa separazione, anche se il marito aveva cercato in tutti i modi di farle cambiare idea.

