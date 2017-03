UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio e Gemma, l’insolito destino dell’ex coppia (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIORGIO E GEMMA, DUE DI PICCHE PER ENTRAMBI - Ieri pomeriggio è andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, il primo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne. A partire dalle 14.45 circa, si sono aperte nuovamente le dinamiche degli Studi Elios che hanno visto ancora una volta protagonista assoluta Gemma Galgani. La dama sembra avere cambiato ancora una volta idea. Messo da parte Giorgio Manetti infatti, sta tentando in ogni modo di riconquistare il cuore di Marco Firpo, ex fidanzato genovese che appare (però) molto dubbioso. Durante il corso della puntata andata in onda ieri su Canale 5, è stata anche mandata in onda una esterna tra i due e, dopo un pranzetto romantico sulla casa sull’albero, il tutto si è concluso con un bel bacio a favore di telecamera. Tornando in studio, Gemma ha confessato che tra i due c’è stato anche un appassionante incontro ravvicinato in macchina, a telecamere spente. Marco però, facendo il suo ingresso in studio ha dichiarato che, nonostante l’affetto tra lui e Gemma non potrà mai esserci altro a parte l’amicizia. Di seguito, il cavaliere ha dato “poca” importanza al bacio a livello sentimentale in quanto, se una persona ha la sua stima, potrebbe serenamente baciarla senza per forza farci una storia d’amore. Giorgio Manetti in puntata si presenta però molto dubbioso e cerca di capirci qualcosa: per quale motivo il cavaliere toscano si mette sempre in mezzo? E’ geloso del cambio di rotta della dama torinese? Durante le nuove registrazioni che vedremo in onda a breve, noteremo però che Giorgio e Gemma saranno accomunati da un destino fortemente similare: cosa accadrà? Gemma in esterna con Marco per le vie di Roma, riceverà presto il nuovo due di picche: “Non ci sono più gli stimoli, ho avuto modo di pensarci e sono giunto alla conclusione che non funzionerebbe”. Giorgio però, considerando questi nuovi slanci comici e grotteschi, trovandosi faccia a faccia con Giovanna, riceverà un nuovo due di picche: il gabbiano toscano sta perdendo il suo fascino da mandrillo?

© Riproduzione Riservata.