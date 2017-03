UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Soleil e Giulia dicono di “no” a Luca Onestini (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: GIULIA E SOLEIL DICONO DI “NO” A LUCA, COME MAI? - Nella giornata di ieri si sono registrate le nuove dinamiche del trono classico di Uomini e Donne: cosa è accaduto alla corte di Queen Mary? I nuovi sviluppi presso gli Studi Elios si sono aperti con Luca Onestini e Marco Cartasegna, i due antagonisti alle prese con Soleil e Giulia da un lato e con Giorgia e Federica da un altro. Prima della registrazione, Luca doveva andare in esterna con la Latini ma la ragazza non si è presentata. Entrando in studio, i due si sono rinfacciati una serie di accadimenti e il tronista ha evidenziato alcuni comportamenti "anomali". Ecco perché, successivamente si è messa in mezzo anche Soleil affermando di avere letto diversi scambi online tra Giulia e Sonia Lorenzini, ex tronista che ha scelto Emanuele Mauti. Jack Vanore però, scende in campo in favore di Giulia e pensa che Luca stia allungando il brodo solo perché mostra dei dubbi sul possibile "sì" di Soleil. Il tronista però, mostra il suo rammarico affermando di avere dimostrato molto di più a Giulia che a Soleil, ma Jack insiste e continua a difendere la Latini mentre si palesa anche la possibilità che la sua ipotetica risposta di fronte ad una scelta, potrebbe proprio essere un "no". Di seguito è andata in onda la nuova esterna tra Luca e Soleil a Cinecittà World e, dopo una serie di tenerezze è scattato il nuovo lunghissimo bacio. Secondo Marco però, se lui non avesse interrotto la loro frequentazione, la ragazza attualmente uscirebbe ancora con entrambi. La Sorge smentisce e, dopo le prime esterne di Federica con entrambi, la ragazza si dichiara per Onestini. Lo studio continua ad accendersi e, dopo l'ipotetico "no" di Giulia anche Soleil lascia intravedere questa possibilità: come andrà a finire? Dopo aver tirato ripetutamente la corda, questa a lungo andare si spezzerà? Luca inoltre, ha chiesto di conoscere due nuove ragazze, tra cui una vecchia conoscenza della passata stagione.

