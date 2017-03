Uomini e Donne/ Anticipazioni, oggi, 30 marzo, in onda il Trono Over e il bacio di Gemma Galgani e....

gemma galgani e marco firpo (Uomini e Donne)

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Anna e Nino chiudono la storia, Gemma fa una promessa (30 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda ed ultima parte del Trono Over. A grande sorpresa Gemma Galgani si è riavvicinata a Marco Firpo, tra i due ci sono stati molti baci appassionati che facevano pensare ad un ritorno di fiamma, invece con gran sorpresa della dama lui fa un passo indietro e parla solo di amicizia. Oggi dopo qualche piccola battuta a riguardo si riparte da un'altra storia che sta fortemente appassionando il pubblico del Trono Over: quella tra Anna e Nino. Dopo un filmato riassuntivo, Nino esordisce dichiarando che non ci sono state variazioni rispetto alla scorsa settimana, quindi decidono di chiudere. Anna fa il suo ingresso in studio e conferma le parole del cavaliere, dichiarando di non avere più fiducia in lui. Gianni Sperti lo trova ora più tranquillo perché non ha più paura di dover lasciare il programma, lui nega ma la polemica con l’opinionista si fa dura.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Gemma spiazza tutti e bacia Marco in diretta! - La tensione si stempera con un ballo e Nino balla proprio con Anna, Gianni Sperti si intromette ancora, dichiarando di non approvare questo gesto di Anna ma lei dice che il perdono la fa star bene. Le parole di Gianni però fomentano ancora Nino e tra i due lo scontro divampa nuovamente. A sorpresa poi Anna svela di aver ricevuto un invito da Marco e Gemma interviene sorpresa, proteggendo Nino il cui sentimento di gelosia era, a suo dire, solo la prova che a lei ci teneva davvero; Gianni però è convinto che le sue parole sono dettate dal fatto che Giorgio è amico di Anna ed ara andato da lei a Gubbio per il suo compleanno! Gemma però stupisce tutti e dichiara che non mollerà Marco, anzi, farà di tutto per conquistarlo e per dimostrarlo attraversa lo studio e lo bacia ripetutamente, annunciando che lo sorprenderà. Giorgio le augura il meglio ma crede che si farà male, Marco invece si dice preoccupato mentre in studio una dama svela che Michele tiene ancora a lei. Gianni Sperti sviene (scherzosamente) e Gemma conferma il suo interesse per Marco con cui balla gioiosamente.

© Riproduzione Riservata.