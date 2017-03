Valeria Marini/ Video, risponde ad Anna Falchi e la imita a The Real

Valeria Marini imita Anna Falchi in The Real

Valeria Marini, la showgirl risponde ad Anna Falchi che l'aveva imitata durante il Grande Fratello Vip: il video! - Chi di spada ferisce di spada perisce! Dove aspettarselo Anna Falchi - negli ultimi tempi spesso al centro del gossip per battute e dichiarazioni che hanno sollevato un bel pò di critiche - che prima o poi venisse ricambiata con la stessa moneta. Ecco per Valeria Marini, ospite qualche giorno fa a The Real, ne ha approfittato per rispondere all'attrice che proprio qualche tempo prima, durante la permanenza della showgirl al Grande Fratello Vip, aveva imitato. Se infatti la Falchi si era esibita sui "Baci Stellari" e su "Happy Birthday Mr. President" della Marini, Valeria ha risposto proprio nel corso della sua ospitata a The Real quando, elencando gli ingredienti di una ricetta molto sensuale, ha imitato voci e movenze della Falchi. In entrambi i casi l'ilarità del pubblico non è mancata: inaspettata quanto simpatica, la performance della showgirl del Bagaglino ha sicuramente colpito particolarmente il pubblico in studio, e chissà se Anna Falchi risponderà alla Marini tornando a farne una nuova imitazione...

Ma che brava che sei @ValeriaMariniVM… la tua imitazione di @1AnnaFalchi a #theREALit è stupenda! ?? pic.twitter.com/JB9PcXo0bp — The Real Italia (@therealitalia) 27 marzo 2017

