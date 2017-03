AMICI 16/ Serale 2017, tutti contro Morgan: il pubblico si schiera con gli allievi dei bianchi

Amici 2017

AMICI 16, SERALE 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: TUTTI CONTRO MORGAN, IL PUBBLICO DIFENDE GLI ALLIEVI – Il clima diventa sempre più infuocato nella casa della squadra bianca a pochi giorni dal secondo serale di Amici 16. A scatenare la guerra è stato Morgan, coach dei Bianchi, che con le sue assegnazioni ha messo in difficoltà tutti i cantanti della squadra bianca tranne Thomas che ha accettato senza fiatare le scelte musicali del suo coach. Non hanno fatto altrettanto, invece, Lo Strego, Mike Bird e Shady che non hanno affatto gradito i brani che Morgan ha scelto per loro in vista del secondo serale. Di fronte all’insoddisfazione dei suoi allievi, Morgan, sempre schietto e sincero, si è scagliato contro i suoi cantanti. «Non sai un ca..o di musica, non parlare, stai zitto. È allucinante. Io sto lavorando per te. Ma chi sei? Sei nessuno, la formica vale più di te. Perché la formica si rende conto di quello che è, tu invece no» ha detto Morgan a Mike Bird. «Io ti mollo. Non voglio stare con chi non vuole stare con me» sono invece le parole che Marco Castoldi ha detto a Shady, rea di aver avuto da ridire sulla scelta di mandarla al ballottaggio con Michele Perniola durante la prima puntata del serale. Morgan, infine, ha puntato il dito anche contro Lo Strego a cui ha dato un ultimatum: “Se vuoi rimanere devi stare due giorni senza parlare. Se hai fame lo puoi dire ma non contestare quello che ti viene detto. E' un esercizio zen. Ne hai due di soluzioni ostai zitto per 48 ore o esci!". Di fronte alla dura reazione di Morgan, il pubblico si è schierato apertamente con gli allievi non trovando adatto Marco Castoldi al ruolo di coach di Amici.

© Riproduzione Riservata.