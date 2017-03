Adriana Volpe vs Magalli / Il secondo round si gioca sul ring dei social: nuovi insulti tra i due

I fatti vostri cast

Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli, scoppia il secondo round: volano pesanti insulti sul web - La guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non accenna ad arrestarsi, anzi, si fa sempre più infuocata. A scatenare un nuovo round tra i due conduttori de I Fatti Vostri è una critica scritta su Facebook dal giornalista Walter Giannò, che ha così commentato la vicenda: "Giancarlo Magalli che se la prende con Adriana Volpe solo perché questa ha ricordato in TV l'età è da pensione immediata. Gli insulti in diretta sono stati vergognosi. Eppure la RAI - tanto celere a buttare fuori Paola Perego- non ha mosso un dito contro il conduttore dei Fatti Vostri.". Non è mancato il tag ai diretti interessati, che non hanno perso occasione per intervenire. Il primo è stato Magalli che oltre a rispondere a Giannò, ha lanciato nuove e pesanti critiche alla Volpe. “Insulti vergognosi? Ma hai visto quello che è successo o parli solo per sentito dire? - sbotta Magalli - Le ho solo detto che è una rompipalle, e quello è un fatto, non un insulto. Poi lei, e forse questo ti ha coinvolto, ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…".

Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli, la conduttrice risponde alle provocazioni: "Sessista e maschilista!"- Parole davvero forti quelle di Giancarlo Magalli, soprattutto nel finale, che hanno inevitabilmente scatenato la reazione della Volpe. La conduttrice ha trovato davvero eccessivo il comportamento di Magalli, tanto da rispondere con la stessa moneta. "Come Adriana Volpe posso piacere o non piacere, posso avere anche detrattori sul profilo professionale, ma come donna NO, in quanto donna devo essere rispettata sul posto di lavoro. - dichiara la conduttrice de I Fatti Vostri, facendo poi riferimento proprio al dover lavorare fianco a fianco con Magalli, a cui lancia altrettante accuse - Persevera con un comportamento sessista ,e maschilista Ora voglio giustizia , per me e per tutte le donne che subiscono insulti e offese sul lavoro . Quanto è diffide sorridere in diretta , lo faccio per tutte le persone che lavorano per questo programma e per rispetto ai telespettatori". Gli animi sono quindi davvero tesi e di questo passo è molto probabile che questa collaborazione televisiva possa prima o poi giungere al termine.

© Riproduzione Riservata.