Adua Del Vesco e Gabriel Garko/ Niente matrimonio, perché? Le ultime novità sulla coppia

Adua Del Vesco e Gabriel Garko amore a gonfie vele nonostante le indiscrezioni: tutte le ultime novità - "Sono fidanzato con Adua da più di un anno. È una persona con cui mi diverto e con cui riesco ad evadere. Nonostante la differenza di età stiamo molto bene insieme. Non mi sposerò mai, ma io porto una fede e anche Adua": sono state queste le ultime dichiarazioni pubbliche fatte da Gabriel Garko sulla storia con Adua Del Vesco. Un amore il loro che non ama particolarmente i riflettori ma non disdegna qualche uscita mondana e che, nonostante gossip e indiscrezioni, procede invece a gonfie vele. La coppia infatti condivide progetti lavorativi oltre che di vita e la differenza d'età non crea alcun problema nel loro rapporto. Adua Del Vesco ha infatti solo 22 anni, a differenza del compagno che di anni ne ha ben 44, ma è stata proprio Adua in una recente intervista a confessare che: “Non la sento proprio. Lui è un eterno ragazzino, mentre io sono più matura di tante mie coetanee proprio per le scelte di vita che ho fatto. E poi sono abituata a frequentare persone molto più grandi di me”.

Gabriel Garko e Adua Del Vesco, l'amore continua ma senza matrimonio: le dichiarazioni inaspettate dell'attore - Nonostante la sintonia e l'amore che lega Gabriel Garko e la bella Adua, per ora (e forse per sempre) non si parla di nozze. “Per il momento noi stiamo bene così'”, ha dichiarato la Del Vesco sempre al settimanale Nuovo e Garko non è di parere diverso. Infatti in un’intervista al Corriere della Sera si è detto addirittura disgustato da questa idea: “L’idea di finire in ciabatte e vestaglia su una vecchia poltrona mi fa orrore .Se amo una persona voglio un bel rapporto senza l’obbligo del contratto matrimoniale. Vedo amici che si sposano e divorziano. Perché mi devo inguaiare?”. Ma se per l'idea di convolare a nozze è (almeno per ora) totalmente abolita, ben diversa e l'opinione sul mettere al mondo dei figli. "I bambini mi piacciono molto, ma se devo programmare un figlio non lo farò mai, se capita è ben accetto" ha infatti dichiato a Verissimo l'attore che questa sera torna con l'ultimo capitolo de L'Onore e il Rispetto su Canale 5. Entrambi si dicono quindi pronti a metter su famiglia, e chissà che presto non arrivi il lieto annuncio di un bebè.

