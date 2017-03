Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sposano? / Il sì sempre più vicino, ma c'è di mezzo Romina Power...

Albano Carrisi e Romina Power

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sposano? Il settimanale Nuovo lancia l'indiscrezione - Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso pronti alle nozze? È questa l'indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo. Tutto partirebbe da una situazione divenuta ormai insostenibile tra Loredana Lecciso e l'ex compagna di Albano, Romina Power. Stando a quanto si legge sul settimanale di Signoretti, tra le due signore è ormai guerra aperta, soprattutto dopo il nuovo malore accusato dal cantante. "Da quando la Power, due anni fa, ha lasciato il suo esilio americano per tornare a vivere in Puglia [...] la Lecciso ha dovuto mandar giù parecchi bocconi amari" svela il settimanale, che parla di situazioni abbastanza ambigue. Qualcuno che frequenta la casa di Al Bano e la Lecciso a Cellino San Marco avrebbe poi svelato: "Certe volte Loredana si è praticamente trovata Romina nella camera da letto che divide con Albano, magari con la scusa di cercare una vestaglia che usava trent'anni prima". Testimonianze che renderebbero palese il "braccio di ferro" tra le due signore.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sposano? Guerra tra dame a Cellino San Marco - Nuovo tuttavia annuncia che la Lecciso, i cui pensieri sono tutti per la guarigione di Albano, sia in attesa del divorzio dal suo primo marito, cosa che le permetterebbe appunto di convolare a nozze con Albano (questo sempre se Romina sia pronta a fare definitivamente un passo indietro). Intanto, ospite a Storie Vere, il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha meglio chiarito i dettagli di questo articolo pubblicato anche nella prima pagina del nuovo numero: "Ho pubblicato questa notizia perché con il secondo malore di Al Bano il clima in famiglia è cambiato. La famiglia non è unita. - annuncia in diretta nello show condotto da Eleonora Daniele, e continua - Romina sta tirando Al Bano per la giacchetta con dichiarazioni televisive in cui dice 'siamo ancora sposati per la Chiesa', 'diamoci un bacio' e tenta di far credere che con l'ex marito ci sia ancora un rapporto che va al di là del rapporto professionale. Il clima nel grande feudo di Al Bano, insomma, non è sereno".

