Andrea Damante vs Iconize/ "L’ex tronista di Uomini e Donne sembra Justin Bieber quando è in calore"

Uomini e donne, Andrea Damante e Iconize

ANDREA DAMANTE VS ICONIZE PER LA LINEA DI COSTUMI, UOMINI E DONNE – Andrea Damante e la fidanzata Giulia De Lellis hanno deciso di tuffarsi nel mondo della moda realizzando una linea di costumi in collaborazione con Waikiki. L’idea stilistica dei Damellis, però, sta facendo torcere il naso a chi ha fatto della moda nel campo dei costumi il proprio lavoro. In queste ore, a puntare il dito contro Andrea Damante è stato Marco Ferrero in arte Iconize che, sui social, ha commentato ironicamente un video pubblicato da Andrea Damante su Instagram Stories. “Io credo che questo sia uno dei costumi più belli della storia, lo abbiamo fatto io e waikiki… non lo dico perché lo abbiamo fatto assieme, ma perché è proprio figo!”, afferma il fidanzato di Giulia De Lellis nel video in questione. “Volevo far sapere a Damante che questo costume l’ha fatto la scorsa stagione Dsquared. Genio”, scrive sul proprio Instagram Stories Iconize. Quest’ultimo, inoltre, ha anche commentato le doti canore dell’ex tronista di Uomini e Donne pubblicando una conversazione avuta con una fan che paragonava le capacità canore di Damante a Justin Bieber “quando è in calore”. Di fronte a tali provocazioni, però, Andrea ha risposto con ironia lasciando anche il proprio like. Cliccate qui per vedere il post.

ANDREA DAMANTE VS ICONIZE PER LA LINEA DI COSTUMI: ANCHE OSCAR BRANZANI ATTACCA L’EX TRONISTA – Prima di Iconize, anche Oscar Branzani aveva puntato il dito contro la scelta di Andrea Damante e Giulia De Lellis di lanciarsi nel mondo della moda mare. “Ormai tutti ad inventarsi una linea di costumi. – ha scritto Oscar sui social dopo la pubblicazione del post con cui Giulia De Lellis annunciava la sua nuova avventura con Andrea Damante – Oddio, non è che ora mi chiama Barbara (la D’Urso, ndr) nazionale per parlare di ciò?”. Dopo Oscar Branzani è arrivata anche la frecciatina di Iconize. Se, tuttavia, Andrea Damante non ha risposto, lo farà Giulia De Lellis?

