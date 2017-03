BARBARA TABITA / Colpita da un’ischemia celebrale: il dramma e la paura “Pensavo di morire”

Barbara Tabita

BARBARA TABITA, COLPITA DA UN’ISCHEMIA CELEBRALE: IL DRAMMA DELL’ATTRICE SICILIANA - Barbara Tabita, durante una bella quanto intima intervista tra le pagine di "Oggi", ha raccontato il suo recente dramma: ecco cosa è successo. La brillante e brava attrice di Augusta, ha raccontato al settimanale per la prima volta, il dramma che l'ha letteralmente investita. Perché è proprio di questo che si tratta: venire letteralmente travolta dagli eventi. L'attrice di teatro, cinema e televisione conosciuta ai più per le sue interpretazioni nei film di Ficarra&Picone di Leonardo Pieraccioni (e molti altri), è stata vittima di una ischemia celebrale. L'attrice ha raccontato la sua drammatica esperienza accaduta il 23 marzo del 2016. Il suo cervello si è letteralmente spento, dopo un periodo di fortissimo stress e lavoro: "Passavo da un mestiere all'altro, correvo come una matta, non mi fermavo mai. Poi, un bel giorno, il cervello mi ha detto basta: ‘basta ti blocco io.’ Si è proprio spento". Una cosa similare, le era accaduta anche molto giovane ma, corsa in ospedale in tempo era riuscita a salvarsi la vita senza riportare alcun tipo di danno. Di seguito, l'attrice siciliana ha raccontato in dettaglio cosa le è accaduto, sia la prima che la seconda volta: "Stavo ripassando la contabilità della mia azienda e a un certo punto ho cominciato a confondere i mesi. […] Quando ho sentito i formicoli alla mano, ho sentito che mi sarebbe venuto un colpo: a 20 anni avevo già avuto un’ischemia cerebrale. Quando ho cominciato a vedere tutto appannato, mi sono vestita, ho preparato la valigia per l'ospedale e chiamato il mio migliore amico: ‘Antonio vieni, sto per morire'. Per guadagnare tempo, mi sono fatta trovare giù, davanti al portone. In clinica mi hanno salvato la pelle. La colpa dei miei tia è di un genotipo malato". Dopo il drammatico episodio che però si è concluso per il meglio, l'attrice ha comunque avuto paura di non riprendersi del tutto: "Fatico un po' coi numeri. E ora riesco a concepite solo un pensiero per volta". Barbara Tabita ha confessato che riprendersi non è stata proprio una passeggiata di salute: "Avevo paura di non poter contare più sulla mia memoria e dovevo tener segreta la mia disavventura. Temevo non mi avrebbero più fatta lavorare. Sa com'è, ho già sperimentato la disoccupazione". Cliccate qui per visualizzare l’ultimo scatto social di Barbara Tabita negli studi di “The Real” su TV8.

