BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: R.J ritorna a Los Angeles, quanto è cresciuto!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 31 MARZO: IL RITORNO DI R.J. - Un importante membro della famiglia Forrester irromperà a Los Angeles nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi su Canale 5. In essa infatti si rivedrà R.J. che sorprenderà i genitori, tornando a casa senza preavviso. Ma che cambiamento in lui! Dopo anni trascorsi tra collegi, campeggi e vacanze con amici, il figlio minore di Ridge è diventato un vero adolescente. Nulla però accade per caso nelle trame della soap più seguita al mondo, quindi sarà inevitabile chiedersi se il più giovane rampollo Forrester si farà una sua idea riguardo l'imminente matrimonio della madre con Bill. Proprio in quel frangente, infatti, Brooke porterà avanti il suo piano di sposare lo Spencer, ottenendo in cambio il 12,5% delle quote della Forrester Creations. Eppure se la futura sposa, sarà certa che sia questa la strada giusta, non si potrà dire la stessa cosa di Ridge che comincerà a vacillare, al punto da chiedere alla Logan di tornare indietro sui suoi passi. Lei lo ascolterà?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEFFY E THOMAS DI NUOVO ALLO SCONTRO - Il viaggio di nozze sarà più breve del previsto per Steffy e Liam che, nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, faranno ritorno a casa in compagnia degli altri familiari. Non ci sarà purtroppo molto tempo per la pace e la tranquillità, poiché la neo-signora Spencer dovrà chiarire la situazione con il fratello su quanto accaduto in Australia. A Steffy, infatti, non andrà giù la presenza di Sally, comparsa senza invito al suo matrimonio, con intenzioni non certo pacifiche. Non certo a caso, le due rivali hanno avuto un brutto diverbio durante il quale la Spectra è finita in acqua, spinta proprio dalla Forrester. Quest'ultima avrà dunque bisogno di chiarimenti dal fratello, il quale a sua volta non sarà troppo disposto a farsi rimproverare da colei che invece dovrebbe sostenerlo. I rapporti tra i fratelli Forrester si faranno sempre più tesi? Da mesi si vocifera che Thomas potrebbe trasferirsi a lavorare alla Spectra Fashions, sarà questa la goccia che farà traboccare il vaso?

