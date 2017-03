BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata americana 3 aprile: Thomas si sta innamorando di Sally?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 3 APRILE: THOMAS E' INNAMORATO DI SALLY? - Beautiful negli Stati Uniti va in vacanza il sabato e la domenica, quindi per scoprire gli sviluppi della diatriba tra Thomas e Steffy dovremo attendere la prossima puntata, in programma nella CBS lunedì 3 aprile. In essa si ripartirà da quanto accaduto in Australia: Sally si è presentata alle nozze degli Steam senza essere invitata, scatenando la rabbia della sposa. Proprio quest'ultima si confronterà con il fratello, chiedendogli spiegazioni sulla presenza della Spectra ma non solo: Steffy, che da sempre ha avuto con Thomas un rapporto molto sincero, intenderà sapere quali sono i suoi veri sentimenti per la 'nuova rossa'. Si tratta solo di un flirt o sta nascendo una vera e propria storia d'amore? Vi sorprenderà sapere che la risposta di Thomas di fronte ad un simile quesito sarà affermativa: lui stesso ammetterà di provare qualcosa per la Spectra, un sentimento molto vicino all'amore. Per questo non intenderà ascoltare i consigli e i rimproveri altrui...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 3 APRILE: RIUNIONE DI FAMIGLIA ALLA FORRESTER - Il viaggio in Australia sarà solo un lontano ricordo nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, eppure le conseguenze di quanto accaduto continueranno a tenere banco in vari membri delle famiglia Forrestr e Spencer. Lunedì prossimo sarà Eric a voler scoprire per quale motivo Brooke e Ridge non siano diventati marito e moglie come avevano progettato in un primo momento. Per questo il patriarca Forrester organizzerà una riunione di famiglia, nella speranza che il figlio e la futura nuora possano chiarire anche ai propri cari la situazione. Otterrà la sincerità da parte loro? O ancora una volta gli mentiranno come accaduto nella Terra dei Canguri? Non va dimenticato, infatti, che la Logan era pronta a svelare di avere assistito al bacio tra Quinn e Ridge, ma era stato proprio quest'ultimo a fermarla. Eric merita di essere informato sui fatti o di continuare a vivere nella menzogna?

© Riproduzione Riservata.