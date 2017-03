Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: I CONSIGLI DELLA SHOWGIRL PER AVERE GLUTEI DI MARMO (OGGI, 31 MARZO 2017) - Quasi tutte le donne vorrebbero avere il fisico scolpito e sinuoso di Belen Rodriguez, che in ogni foto appare bellissima e senza difetti. La showgirl argentina ha ammesso di essersi rifatta il seno ma tutto il resto è frutto degli allenamenti in palestra che l’argentina spesso documenta con video e foto. Nei commenti a questi post alcune fan le spiegano che anche loro fanno gli stessi esercizi e, come mostrato in un post sulla pagina Instagram le_perle, a loro Belen ha risposto facendo una precisazione e dando quindi la ricetta per avere glutei come i suoi: “Amore con una ventina di squat non fa nulla no! Il sedere bisogna stimolarlo bene!!!! Io faccio due volte alla settimana per 1 ora solo esercizi di body building solo per quella zona. Bisogna impegnarsi altrimenti non cresce il muscolo”. Chi gestisce la pagina però non sembra crederci del tutto e mette in relazione quel “due volte alla settimana per un’ora” con le ultime foto pubblicate da Chi che ritraggono Belen al mare con Iannone. I glutei della showgirl avrebbero una protuberanza “a punta” che secondo loro non sarebbe molto naturale: “ Ci stavamo chiedendo cosa fosse quella strana #punta sporgente..La rinomineremo #puntaChiappa o #chiappageometrica. A pensarci bene non è strano! A TUTTE esce una puntachiappa quando ci si sdraia! Oooooh NO? ma non stupiamoci! Tutto è possibile #nelmagicomondodibelu e poi, con la fatica di #due #ore a settimana potrebbe mai essere altro?”. Clicca qui per vedere le foto.

