CRIMINAL MINDS 12 / Anticipazioni puntata 31 marzo 2017: Reid verrà scagionato?

Criminal Minds 12, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 31 MARZO 2017, EPISODIO 15 "MASCHIO ALFA" - Dopo essersi visto negare la cauzione perché considerato a rischio fuga, Reid viene inviato ad un istituto correttivo popolare, perché il carcere locale risulta sovraffollato. Il profiler è convinto che la situazione in cui si trova non possa essere casuale e riceve un consiglio inaspettato sulla sopravvivenza proprio dai nuovi compagni d'avventura. Intanto, il resto della squadra viene chiamata a Philadelphia, dove due ventenni hanno subito due aggressioni con l'acido, avvenute a mezzora di distanza. Il BAU scopre inoltre che una settimana prima era avvenuto un evento simile e tutte le vittime affermano di essere state aggredite da un uomo con un berretto da baseball ed un cappotto. Prima dell'attacco, l'SI ha inoltre pronunciato una frase in lingua straniera. Più tardi, si scoprirà che l'SI ha già adocchiato nuove vittime e la strada deve solo capire quando e dove colpirà prima che sia troppo tardi.

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di Fox Crime di oggi, venerdì 31 marzo 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 12, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Maschio alfa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il BAU si divide su due fronti. Emily (Paget Brewster) decide infatti di rimanere al fianco di Reid (Matthew Gray Gubler), a cui fornisce assistenza legale. JJ (AJ Cook) e Rossi (Joe Mantegna) indagano invece in un recente caso segnalato da Garcia (Kirsten Vangsness). Sulla scena del crimine, concludono che quello che in apparenza sembra un incidente in realtà potrebbe nascondere un omicidio. Tempo dopo, infatti, un'altra donna viene uccisa da un'auto impazzita lungo la strada. Emily invecec chiede l'aiuto di Fiona Duncan (Jeananne Goossen) perché difenda Reid nel processo. La donna richiede però prima di poter parlare con il profiler, perché vuole assicurarsi che sia innocente. Una volta ascoltata la sua versione, intercede per lui presso l'ufficio del Procuratore, ma mette le mani avanti: gli indizi contro Reid sono importanti. Ritorna infatti in cella a comunicargli che può al limite patteggiare, ma questo vuol dire ammettere una responsabilità non reale. Il profiler, quindi, decide di proseguire con la causa. Luke (Adam Rodriguez) ed il resto del team scoprono invece che l'SI è un hacker che prende il controllo delle auto di sconosciuti, provocando infine gli incidenti mortali. Il BAU crede inoltre che le prime due vittime fossero solo delle prove per testare il suo modus operandi, mentre l'ultima denota delle sembianze fisiche particolari che potrebbero evidenziare il suo vero bersaglio. Da quel momento in poi, quindi, l'SI potrebbe prendere di mira solo un particolare tipo di donna, giovane e dai capelli lunghi, che assume il ruolo di surrogato del suo oggetto del desiderio. Più tardi, Emily scopre dalle autorità messicane che è stata ritrovata l'arma del delitto, ma che sul coltello sono presenti le impronte di Reid. Emily e Fiona ipotizzano che Graffio possa averla gettata dall'auto in corsa mentre il profiler lo inseguiva, ma il vero guaio è che il coltello è lo stesso che lo ha ferito alla mano. Il Procuratore accetta ancora di patteggiare, ma questo vuol dire fino a 10 anni di reclusione. Se verrà condannato, invece, rischia fino all'ergastolo, ma Reid decide di proseguire lo stesso. Nel frattempo, Garcia scopre che tutte le vittime usavano un sito di incontri e ipotizza che l'SI possa averle avvistate proprio lì. Individua in particolare Jonathan Rhodes (Joey Jennings), un ex tecnico radio a cui è stato rifiutato un progetto importante e conclude che si tratta del serial killer che stanno cercando. Per riuscire a catturare l'SI, Luke impone a Garcia di introdursi nel sistema dell'auto della futura vittima e bypassare la violazione i Rhodes, riuscendo infine ad impedire l'ultimo incidente mortale.

