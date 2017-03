Celebrity Masterchef Italia

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, FINALISTI ED ELIMINATI. LE PAGELLE DELLA SEMIFINALE: I TOP E FLOP - Anche la semifinale di Celebrity Masterchef Italia è andata in archivio confermando, anche se solo in parte, quelle che erano le aspettative della vigilia: eliminati Mara Maionchi, Alex Britti ed Elena Di Cioccio. In finale: Nesli, Filippo Magnini, Roberta Capua e Marisa Passera. I TOP - Tra i top del giorno merita il voto più alto l'insostituibile Mara Maionchi: la sua eliminazione lascia un grande vuoto nella cucina più amata d'Italia grazia ad una simpatia che non ha eguali anche se il suo piatto a base di baccalà non può certo essere considerato il migliore del giorno: voto 9. Bene Nesli, che si è aggiudicato la prima Mistery Box, riuscendo anche a figurare bene nelle successive prove: Voto 7. Marisa Passera è stata una vera sorpresa nella prova in esterna, tanto che il pluristellato chef Renaut l'ha scelta come migliore, permettendole di essere la prima finalista del cooking show vip. Voto 7. Filippo Magnini è stato costante per tutta la durata della serata, riuscendo a salire fin da subito in balconata: voto 7 anche per lui. I FLOP - La semifinale di Celebrity Masterchef Italia ha sancito a sorpresa l'eliminazione di Alex Britti, uno dei favoriti per la vittoria finale. Il cantante ha commesso più di qualche errore, finendo tra i peggiori nell'Invention Test e successivamente anche nel temutissimo Pressure Test. Il cantante non va oltre un negativo voto 5. Anche la collega Roberta Capua ha vissuto una serata altalenante, rischiando persino l'eliminazione, come mai avvenuto prima di ora: voto 5. Conclude le pagelle della semifinale l'altra eliminata Elena Di Cioccio: anche se non se l'è cavata malissimo, ha commesso piccoli errori soprattutto nelle dosi degli ingredienti, spesso troppo abbondanti: anche per lei voto 5.

