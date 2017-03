FABIO DE VIVO/ Dai microfoni di M2o alla sfida musicale? (Furore, 31 marzo 2017)

Furore

FABIO DE VIVO, LO SPEAKER RADIOFONICO PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 31 MARZO 2017) - Questa sera, venerdì 30 marzo torna su Rai Due Furore, uno dei programmi degli anni '90 più amati dal pubblico. Alla conduzione c'è ancora una volta lui, il grande Alessandro Greco che accompagnerà gli ospiti in una serata all'insegna del divertimento e della buona musica. Il format del programma è il medesimo del passato e, pertanto, c'è da scommettere che le due squadre in gara faranno di tutto pur di vincere. Una cosa è certa: Furore è già un successo annunciato e, dunque, non resta altro da fare che attendere la messa in onda della puntata. Tra i vari protagonisti dello show biz che parteciperanno alla prima puntata del programma c'è anche Fabio De Vivo.

FABIO DE VIVO, LO SPEAKER RADIOFONICO PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: IL SUO DESIDERIO E' SCRIVERE PROGRAMMI (FURORE, 31 MARZO 2017) - Amatissimo dagli ascoltatori di m2o, Fabio è un noto speaker e produttore musicale. In occasione di una recente intervista, De Vivo ha reso noto il fatto di amare moltissimo ogni genere di mezzo di comunicazione tant'è che non solo trasmette dalla radio ma anche da web e persino dalla TV. Come è facile intuire, dunque, si tratta di un personaggio a tutto tondo capace di stupire e di affascinare proprio tutti. Uno dei suoi desideri era proprio quello di lavorare nel mondo della radio e grazie alla sua tenacia è riuscito a realizzarlo e a diventare famoso. Appassionato di viaggi, Fabio ha girato il mondo e non nasconde il fatto di considerare l'Italia un Paese capace di tirare fuori e di sfruttare al massimo le potenzialità dei giovani. Uno dei desideri più grandi di Fabio De Vivo è quello di scrivere programmi e di poterli condurre. Di sicuro, ben presto riuscirà a dare forma anche a questa sua aspirazione nella piena consapevolezza di avere tutte le carte in regola non solo per riuscirci ma anche per raggiungere il successo.

FABIO DE VIVO, LO SPEAKER RADIOFONICO PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: LA SUA VITA PRIVATA - (FURORE, 31 MARZO 2017) - E per quanto riguarda la vita privata? Nonostante il lavoro che lo porta ad essere molto spesso sotto i riflettori delle telecamere e davanti ai microfoni, Fabio De Vivo è molto riservato e non ama che le sue relazioni finiscano in prima pagina. Al netto di ciò, durante un'intervista ha fatto presente che la sua ultima relazione durata circa cinque anni è finita e che, quindi, per il momento è felicemente single. Tra l'altro, ha ammesso di essere costretto a fare i conti con il fallimento che si porta con sé ogni relazione naufragata. Ciò che conta per lui, comunque, è il lavoro. Sono molti i personaggi del mondo della radio e, più in generale, del mondo dello spettacolo con cui vorrebbe collaborare. Tra questi possiamo menzionare, ad esempio, Nikki, il noto speaker di Radio Deejay e Claudia Genolini, una famosa youtuber. Nella lista delle collaborazioni a cui Fabio De Vivo avrebbe voluto dare forma c'era anche quella con Selvaggia Lucarelli che è poi diventata realtà. Insomma, Fabio De Vivo è a dir poco pieno di risorse e molto preparato in fatto di musica. Molto probabilmente, darà non poco filo da torcere ai suoi avversari che, comunque, si daranno un gran da fare per riuscire a vincere. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la prima puntata del ritorno di Furore. L'appuntamento è per questa sera, venerdì 31 marzo rigorosamente in prime time su Rai Due con Alessandro Greco, Fabio De Vivo e moltissimi altri ospiti e concorrenti famosi.

© Riproduzione Riservata.