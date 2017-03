Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, PROCESSO: I TESTIMONI RITRATTANO E AMMETTONO I PAGAMENTI IN NERO (OGGI, 31 MARZO 2017) - Dopo aver fatto mettere a verbale nelle indagini preliminari di non aver “mai pagato in nero” Fabrizio Corona, alcuni testimoni del processo contro l’ex fotografo dei vip hanno deciso di ritrattare la loro deposizione. In aula per testimoniare contro Corona, imputato con l'accusa di aver occultato circa 2,6 milioni di euro, due persone hanno cambiato versione, ammettendo di aver dato a Corona soldi in contanti per alcune attività di promozione. Uno di loro, come si legge su Today.it, ha sottolineato di aver visto l’ex re dei paparazzi incassare fino a 20mila euro per una serata in discoteca. Uno dei testimoni ha riferito inoltre di aver affidato a Corona l'incarico di docente di un corso di marketing dedicato agli stagisti della sua azienda di promozione cinematografica: “Sugli stage io e Fabrizio ci siamo divisi qualche soldo in nero, non ricordo quanto”. L’uomo face anche da “procacciatore di clienti” per Atena, la società titolare dei diritti di immagine di Corona formalmente gestita da Francesca Persi, l’altra imputata del processo: “Io portavo clienti ad Atena che pagavano in nero. Soldi che dividevo con Fabrizio, 50% a testa“. Alla domanda del pm Alessandra Dolci sul perché avesse inizialmente negato tutto questo, l’uomo ha risposto: “Io soffro d’ansia, in quel momento mi sono agitato e ho avuto paura”. Anche il secondo testimone ha riferito di aver fatto da tramite tra Corona e alcuni clienti suoi amici: “Erano parrucchieri, titolari di bar e altri negozi. Avrò organizzato per loro 4 o 5 eventi in tutto, pagando Fabrizio circa 1.000, massimo 1.500 euro per ciascun evento, sempre in contanti e sempre in nero. In tutto gli avrà dato 7 o 8, al massimo 10 mila euro“. Il ragazzo accompagnò anche Corona in discoteca e lì lo vide incassare molti soldi, sempre in nero: “Varie volte ho visto che veniva pagato in nero. Fabrizio poteva arrivare a prendere anche 20 mila euro per una serata in discoteca".

