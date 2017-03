FORTITUDE 2 / Anticipazioni del 31 marzo 2017: chi è veramente Dan? (finale di stagione)

Fortitude 2, in prima Tv assoluta

FORTITUDE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 24 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà il 10° ed ultimo episodio di Fortitude 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Vladek (Robert Sheehan) tortura Dan (Richard Dormer) appendendolo al soffitto della caverna ed il dolore è così forte, che l'uomo inizia ad avere delle visioni. Immagina infatti che la moglie abbia partorito e che il bambino sia già nato, ma realizza in seguito che potrebbe essere troppo tardi. Ore dopo, Vladek si risveglia a causa del fumo provocato dall'incendio: Freya (Michelle Fairley) ha appiccato un incendio dando alle fiamme i trofei dello sciamano. Lo accusa poi di averla lasciata da sola ingiustamente ed infine sviene. Vladek decide allora di lasciare Dan e trasportare la donna in ospedale, mentre qualche minuto più tardi, Michael (Dennis Quaid) e Ingrid (Mia Jexen) entrano nella caverna e liberano Dan. Una volta in ospedale, Michael vieene avvisato che Freya è stata ricoverata e la donna gli riferisce in seguito che qualcuno l'ha salvata. Ore dopo, Michael e Petra scoprono da un cittadino che l'ex governatore prima della morte aveva controllato la fabbrica, mentre Munk (Ken Stott) li osserva dal piano di sopra. L'uomo avvisa quindi Sarinda (Parminder Nagra) di fare in modo che Dan non parli. In modo fortuito, Petra trova l'auto di Hildur nascosta nel capanno, ma non ci sono prove per incriminare Munk. Nel frattempo, Vladek ritorna in una delle scene del crimine e si taglia l'organo sessuale, per poi cauterizzarlo con il pirografo. Si presenta poi a Petra (Alexandra Moen), avvisandola che è giunto il momento, e la poliziotta gli punta l'arma contro. Più tardi, Freya riferisce al marito che non c'è più nulla da are e che deve lasciarla andare, ma Michael le dà uno schiaffo e si allontana. Dopo averla convinta a cedergli la pistola, Dan rinchiude Petra nella sua cella e raggiunge Vladek. Lo sciamano afferma di aver fatto tutto per salvare le anime di chi ha ucciso e infine che Elena (Verónica Echegui) si trova con loro, invittandolo a parlarle. In modo inspiegabile, Vladek si trasforma in Elena e cerca di convincere il marito ad eliminare il demone al posto dello sciamano. Dan invece ha capito l'inganno e riprende a colpirlo, mentre Ralfi (Ralph Riach), chiamato da Petra al telefono, riesce a liberarla. La poliziotta punta quindi la pistola contro l'ex Sceriffo, che infine uccide Vladek. Michael invece raggiunge l'ufficio di Munk e gli punta l'arma contro. Il Governatore gli rivela sotto minaccia di far parte di un'associazione di ricerca medica, che sembra aver trovato la cura per la stessa malattia della moglie. Solo così Michael si convince a lasciarlo in vita e ad allontanarsi. Dan invece, dopo aver annunciato ai cittadini quello che ha fatto, raggiunge l'obitorio e preleva un pezzo di pelle di Hildur per mangiarlo: finalmente tutta al luce è sua.

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 31 MARZO 2017, EPISODIO 10 - Nell'ultimo episodio di Fortitude 2 avremo finalmente tutte le risposte che servono. Michael è ancora convinto che Munk gli abbia detto la verità, anche se gli intenti di Sarinda sono di sicuro di trovare una cura a discapito delle vite umane che nel frattempo dovrà uccidere. Con la morte di Vladek nulla è cambiato e rimane solo un particolare da chiarire: perché si è evirato? L'evento potrebbe essere collegato ad uno dei suoi soliti sacrifici, ma visto che lo sciamano, pur nella sua follia, non ha mai compiuto azioni a caso, è possibile che ci sia molto altro da scoprire. Nel finale precedente abbiamo avuto inoltre conferma della malvagità di Dan, che farà ulteriori passi in avanti. Diversa la sorte invece di Natalie, che si ritrova ancora nel laboratorio. Adesso sappiamo anche perché alcune delle vittime sono state ritrovate senza occhi, ma che cosa vuol dire in realtà?

