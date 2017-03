FRANCESCA PICCININI/ Dai trionfi della pallavolo al cult show musicale di Rai 2 (Furore, 31 marzo 2017)

Furore

FRANCESCA PICCININI, LA PALLAVOLISTA PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 31 MARZO 2017) - Tra gli ospiti di Furore, il cult show tornato su Rai Due a ben venti anni dal suo esordio, va rimarcata in particolare la presenza di Francesca Piccinini, una delle sportive italiane più famose in assoluto. Una notorietà derivante non solo dalle tante imprese sportive di cui si è resa protagonista nel corso di una lunga e fortunata carriera nel volley, ma anche dalla evidente avvenenza.

FRANCESCA PICCININI, LA PALLAVOLISTA PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: GLI ESORDI DELLA SUA CARRIERA E I SUCCESSI (FURORE, 31 MARZO 2017) - Nata a Massa, all'inizio del 1979, Francesca Piccinini ha iniziato prestissimo a farsi notare sul parquet, mostrando numeri da campionessa in erba. Tanto da fare il suo esordio in massima serie ad appena quattordici anni, mettendo in evidenza non solo la bravura tecnica, ma anche una feroce determinazione agonistica. Anche il settore tecnico delle squadre nazionali ha ben presto preso atto della sua crescita esponenziale, consentendole di esordire in maglia azzurra nel 1995, ad appena sedici anni. Proprio con l'Italvolley, la Piccinini ha poi ottenuto il maggiore successo della sua carriera, centrando il titolo mondiale nella kermesse iridata del 2002, svoltasi in Germania. Un successo centrato contro ogni pronostico, ai danni della nazionale statunitense, battuta 3-1 in finale. Al successo in questione, la Piccinini ha poi aggiunto una lunghissima serie di trionfi con le squadre di club, in particolare con Bergamo, di cui è stata la vera e propria icona nel periodo di maggior splendore del club orobico. Schiacciatrice dotata di ottime doti tecniche e buon senso tattico, la ragazza toscana è riuscita in tal modo a mettere in secondo piano il discorso relativo alla sua bellezza, che le ha peraltro provocato non poche gelosie nell'ambiente. Gelosie dovute anche ad una personalità molto forte e non accomodante, che non ha mai nascosto.

FRANCESCA PICCININI, LA PALLAVOLISTA PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: CREDE NELL'AMORE E AL VALORE DELLA FAMIGLIA (FURORE, 31 MARZO 2017) - Proprio la sua vita privata, costellata di molti flirt veri o presunti, è stata scandagliata in profondità dalla stampa specializzata in gossip. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la Piccinini ha però voluto chiarire di essere in una fase interlocutoria a livello sentimentale. Non ha comunque nascosto di credere nell'amore e di essere in attesa della persona giusta con cui condividere la propria vita. Non ha peraltro avuto remore nel definirsi una dominatrice nelle relazioni, a conferma di una grande personalità. Infine, ha anche affrontato il tema della famiglia, affermando che gli piacerebbe avere un figlio, ma dall'uomo giusto, evidentemente non incontrato sinora. Nel passato ha destato una certa sensazione l'attacco alle colleghe più giovani portato avanti in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Nel quale la Piccinini ha accusato senza mezze misure le ragazze più giovani di essere arroganti e non avere alcun rispetto per le senatrici. Ricordando come invece, all'inizio della sua carriera, fosse consuetudine ascoltare religiosamente i consigli delle atlete più anziane. Un discorso poi allargato alla società in generale, nella quale è ormai consueto vedere ragazze giovani o giovanissime irrispettose e pronte solo a relazionarsi con il proprio telefonino. Tanto da spingerla infine a chiedersi se non sia il caso di fermare tutto e guardare all'indietro, per recuperare valori troppo preziosi per essere dispersi.

