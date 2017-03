FRANCESCO ARCA/ Come se la caverà con la musica? (Furore, 31 marzo 2017)

Furore

FRANCESCO ARCA, L’ATTORE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 31 MARZO 2017) - Questa sera, venerdì 31 marzo in prime time su Rai Due andrà in onda la prima puntata di Furore, un programma che ha fatto la storia degli anni '90 e che ancora oggi viene ricordato come uno dei più coinvolgenti e divertenti dell'epoca. A condurre Furore sarà ancora una volta lui, il bravissimo Alessandro Greco ancora pieno di energie e pronto ad accompagnare tutti i vip in gara in una serata all'insegna della musica e del divertimento. Il programma è pressoché il medesimo di vent'anni fa e, pertanto, i concorrenti faranno di tutto pur di aggiudicarsi la vittoria. Tra gli ospiti che avranno la possibilità di cimentarsi nelle varie prove c'è anche Francesco Arca.

FRANCESCO ARCA, L’ATTORE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: DAL TRONO ALLA CARRIERA DI ATTORE (FURORE, 31 MARZO 2017) - Francesco Arca, noto per la sua proverbiale bellezza, è un bravissimo attore e, in più di un'occasione, ha dato prova del suo talento. Impegnato a girare le nuove puntate della serie TV targata Canale 5 Il bello delle donne, Francesco è stato in più di un'occasione protagonista delle copertine dei giornali scandalistici. I suoi flirt con donne più o meno famose sono stati moltissimi ma adesso sembra aver deciso di mettere la testa a posto. I tempi del trono, dunque, ormai sembrano essere stati archiviati. Per chi non lo sapesse, Francesco Arca è diventato famoso dopo aver preso parte al programma di Canale 5 Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Proprio in quell'occasione, la sua bellezza colpì il grande pubblico che non si è più dimenticato di quel volto così affascinante e di quello sguardo così profondo.

FRANCESCO ARCA, L’ATTORE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: LA RELAZIONE CON IRENE CAPUANO (FURORE, 31 MARZO 2017) In occasione di una recente intervista, Francesco Arca ha dichiarato che al momento la sua vista è incentrata solo ed esclusivamente su Maria Sole, la bellissima bambina che ha avuto da Irene Capuano. Tra l'altro, la loro storia è decisamente singolare. I due, infatti, si erano conosciuti proprio a Uomini e Donne ma la loro relazione era naufragata. Dopo un periodo di lontananza, però, hanno deciso di unirsi nuovamente e di mettere su famiglia. A giudicare dalle parole di Francesco Arca sembra proprio che abbiano raggiunto la felicità e che finalmente possano dirsi pienamente innamorati l'uno dell'altra. C'è da scommettere, però, che da parte di Irene la gelosia non mancherà affatto. Francesco, tra le altre, ha avuto relazioni con Laura Chiatti, Luisa Corna e Anna Safroncik.

FRANCESCO ARCA, L’ATTORE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: UN RAGAZZO PIENO DI RESPONSABILITA' (FURORE, 31 MARZO 2017) - Ma cosa si sa, invece, della sua vita prima di diventare famoso? Francesco ha raccontato di aver dovuto fare i conti con la morte del padre a solo 9 anni a causa di un incidente sul lavoro. Questa situazione lo ha costretto a crescere molto prima del previsto e ad assumersi molte responsabilità troppo grandi per un adolescente. Queste esperienze, però, lo hanno reso l'uomo che è adesso e gli hanno permesso di andare avanti con tenacia e caparbietà. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne sono stati molti i prodotti per la TV a cui ha preso parte in qualità di attore, peraltro tutti di successo. A questo punto, non resta altro da fare che cercare di capire come se la caverà con la musica e se sarà in grado di tenere testa ai suoi avversari. L'appuntamento è per questa sera, venerdì sera in prime time su Rai Due in compagnia di Alessandro Greco, Francesco Arca e di tutti gli altri concorrenti in gara.

