FRATELLI DI CROZZA/ Anticipazioni e sketch 31 marzo: il Ministro del Lavoro Poletti e un misterioso scrittore

Fratelli di Crozza

FRATELLI DI CROZZA, ANTICIPAZIONI E SKETCH PUNTATA 30 MARZO 2017: IL MINISTRO DEL LAVORO POLETTI E UN MISTERIOSO SCRITTORE - Un nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza ci attende questa sera, giovedì 30 marzo 2017, su Nove alle 21.15. Anche in questa nuova puntata lo showman ci farà divertire con le sue imitazioni e lo vedremo nei panni di diversi personaggi. Tra gli sketch che vedremo sicuramente ce ne sarà uno dedicato al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti: le sue dichiarazioni sui giovani e il lavoro fanno sempre molto scalpore e proprio pochi giorni fa il ministro ha acceso la polemica dicendo che si trova più lavoro giocando a calcetto che mandando curriculum. Il comico genovese ci presenterà inoltre un nuovo personaggio ispirato a uno scrittore molto amato. Nel corso del live show non mancheranno poi i monologhi satirici sull’attualità attraverso i quali Crozza commenterà in chiave sarcastica i principali avvenimenti della settimana. A fargli da spalla ci sarà come sempre Andrea Zalone mentre la parte musicale dello show sarà affidata come di consueto alla Silvano Belfiore Band.

