FURORE / Prima puntata 31 marzo: anticipazioni e diretta. Ospiti in studio e dichiarazioni di Alessandro Greco

FURORE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 31 MARZO 2017: OSPITI IN STUDIO - Oggi, venerdì 31 marzo 2017, a partire dalle 21.10 circa, sulla seconda rete di Casa Rai si riapriranno con gioia le porte di Furore. Dopo vent'anni, torna in pista stasera la trasmissione condotta da Alessandro Greco con la partecipazione di Gigi e Ross: "Non sarò più solo contro tutti ma accanto a me ci saranno Gigi e Ross, che è come se siano il mio braccio esecutivo sul campo di gioco. Ci divertiamo molto e sicuramente questo si percepirà” ha affermato il conduttore nel corso della conferenza stampa. Chi saranno gli ospiti che faranno parte delle due squadre del primo appuntamento? Come ben sapete, da una parte ritroveremo i "ragazzi" e dall'altra le "ragazze". A breve, su Rai2 scenderanno in pista: Pamela Prati, Licia Colò, Tina Cipollari, Francesca Piccinini e Mariana Rodriguez per la squadra delle donne, contro Max Giusti, Simone Di Matteo, Francesco Arca, Fabio De Vivo e Mirco Bergamasco. Spazio anche per gli ospiti prettamente musicali, ecco perché, la prima puntata di oggi, 31 marzo 2017, vedrà salire sul palcoscenico Sandy Marton e Alexia. Il programma (diretto da Egidio Romio e scritto da Luca Zanforlin, Tiziana Martinengo, Cecilia Tanturri e Clarita Ialongo) non parlerà al pubblico di giovanissimi che strizza l’occhio ai talent show ma, in sintesi, è rivolto alla fascia di età compresa tra i 30 e i 60 anni. La direttrice di Rai2, Ilaria Dallatana, "per scaramanzia" non si è sbilanciata sulle attese della rete per quanto riguarda ascolti. Di contro però, ha spiegato che il suo desiderio è che "lo share sia sopra la media di rete", lasciando anche intendere che non è da escludere che possano esserci in futuro altre puntate oltre le quattro previste per il mese di aprile.

FURORE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 31 MARZO 2017: LE PRIME DICHIARAZIONI E LE NOVITÀ - Grandissima attesa per il nuovo ritorno in pista di Furore che, a distanza di vent'anni questa sera, venerdì 31 marzo 2017, ritorna in televisione sempre su Rai2, rete che gli ha anche regalato il primo esordio. A condurre lo show ritroveremo ancora Alessandro Greco, portato in televisione grazie al fiuto e l'ingegno di Raffaella Carrà ed infatti, la regia della prima edizione di Furore era stata affidata proprio a Sergio Japino, suo compagno dell'epoca. In questo periodo, i programmi musicali proposti, hanno portato a casa innumerevoli soddisfazioni ecco perché, rispolverato il conduttore della prima edizione, stasera torna Furore per una sfida musicale all'ultima nota! Oltre ad Alessandro Greco, troveremo in trasmissione anche Gigi e Ross. Il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy rimarrà immutato nella formula: due squadre, "ragazzi" contro "ragazze". Solo per divertimento (e senza nulla da vincere se non la gloria), i concorrenti suddivisi in due squadre si sfideranno all'ultima nota con le canzoni di ieri ed oggi. “Invece di fare cose simili, noi tiriamo fuori l’originale”, ha commentato Ilaria Dallatana, direttrice di Rai2, nel corso della conferenza stampa ufficiale. La Dallatana ha voluto precisare che il progetto non è nata dopo "un'operazione nostalgia". Alessandro Greco invece, si è detto molto felice di avere: "riaperto la discoteca degli italiani". Le puntate totali saranno quattro e, nel corso delle stesse, il pubblico da casa ritroverà i giochi di sempre ma anche molte sfide rivisitate per l'occasione: dal karaoke arcobaleno a la canzone interrotta. Non mancherà il divertentissimo ballo della scopa così come il medley finale: "Tutti ballano Furore".

