Gomorra 2/ Al via su Raitre la seconda stagione della serie cult: anticipazioni prima puntata (oggi, 31 marzo)

gomorra 2

Gomorra 2, anticipazioni prima puntata del 31 marzo: Gomorra 2 è pronta a fare il suo debutto su Raitre per la gioia dei fan che aspettano da un anno la messa in onda in chiaro. La serie tv cult di casa Sky nata dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, andrà in scena nel prime time di Raitre e lo farà a partire da questa sera e per un doppio appuntamento a settimana. Secondo quanto si evince dalla guida Rai sembra proprio che Gomorra 2 ci terrà compagnia con una doppia puntata al venerdì e una al sabato e questo significa che in poche settimane (solo 3) avremo modo di sapere cosa è successo ai Savastano dopo il finale della prima stagione e verso dove stanno andanto in questa seconda. In particolare, in questa prima puntata di Gomorra 2 ritroveremo il boss dei Savastano in fuga dopo la rocambolesca evasione della prima stagione mentre Genny riesce a salvarsi dopo aver lottato tra la vita e la morte. I due si ritroveranno per fare fronte comune contro Ciro l'Immortale oppure ognuno andrà avanti per la propria strada? I colpi di scena non mancheranno così come la risposta a questa domanda.

Gomorra 2, anticipazioni: le new entry della seconda stagione: Gomorra 2 riporta sul piccolo schermo Salvatore Esposito nei panni di Don Pietro Savastano, Salvatore Esposito in quelli di Genny e Marco D'Amore in quelli di Ciro L'Immortale, e poi? I protagonisti principali della serie avranno modo di interagire con le vecchie conoscenze a cominciare da Malammore e finendo a Salvatore Conte ma ci saranno anche delle new entry importante. L'universo femminile della serie si arricchirà di due pezzi da novanta: la giovane attrice partenopea Cristiana Dall'Anna (nota per il suo doppio ruolo in Un Posto al Sole) e Cristina Donadio. La prima sarà Patrizia, portavoce del boss latitante e ben nascosto nel suo bunker, mentre la seconda sarà una donna di mafia pronta ad uccidere e conquistare il potere. A quale costo?

Gomorra 2, dove siamo rimasti: Gomorra 2 sbarca finalmente in chiaro con i suoi dodici episodi e lo fa dopo il mitico finale della prima stagione. Ma dove siamo rimasti? I primi episodi della serie ci hanno portato al cospetto dei Savastano e della loro vita piena di agi e scontri. Mentre Don Pietro regge il peso del suo clan da solo, il figlio, Genny, sembra uno di quei rampolli a cui tutto è dovuto e che non danno niente in cambio almeno fino a che il padre non finisce in prigione e la madre decide di farlo "crescere" mandandolo in Sud America. Donna Imma prende di fatto in mano il potere del clan fino al ritorno del figlio tornando in version 2.0 e pronto finalmente ad essere il degno erede di suo padre, forse troppo. Mentre il suo percorso verso la vetta inizia, una serie di eventi porta Ciro ad uccidere Donna Imma. Solo nel finale Genny capisce quello che è successo e decide di vendicarsi dell'amico che, però, riesce ad agire per primo sparandolo alla recita scolastica della figlia. Mentre Genny era riverso a terra nel suo stesso sangue, Don Pietro Savastano veniva trasferito e riusciva a fuggire con l'aiuto di Malammore e dei suoi uomini.

© Riproduzione Riservata.