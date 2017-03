HYSTERIA/ Su Rai Movie il film con Hugh Dancy e Maggie Gyllenhaal (oggi, 31 marzo 2017)

film prima serata

HYSTERIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 31 MARZO 2017: IL CAST - Hysteria, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere commedia che è stata diretta nel 2011 da Tanya Wexler (Finding North, Relative evil) ed interpretata da Hugh Dancy (Ella enchanted - Il magico mondo di Ella, I love shopping, King Arthur), Maggie Gyllenhaal (Il cavaliere oscuro, Donnie Darko, Crazy heart) e Felicity Jones (Rogue One - A star wars story, Like crazy, Inferno). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HYSTERIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 31 MARZO 2017: LA TRAMA - Londra, 1880. Il giovane medico Mortimer Granville (Hugh Dancy) ha lavorato saltuariamente in molti ospedali, da cui è sempre però stato licenziato per il suo stile terapeutico, giudicato poco tradizionale. Granville infatti adotta metodi rivoluzionari per l'epoca, come il lavarsi sempre le mani e dare grandissima importanza all'igiene, mentre i suoi colleghi non sono ancora convinti dell'esistenza dei germi e del fatto che siamo questi minuscoli esserini invisibili a trasmettere le infezioni. Dopo lunghe peregrinazioni Granville trova lavoro presso lo studio del dottor Dalrymple, specializzato nello studio dell'isteria. Questa malattia, che veniva diagnosticata spesso all'epoca, aveva come sintomi dei violenti attacchi nevrotici. Si credeva che l'isteria colpisse principalmente soggetti femminili perchè derivasse da un errato posizionamento dell'utero. Per risistemarlo si praticavano dei massaggi. Granville ottiene molto successo nella pratica di tali massaggi, tanto che Dalrymple gli propone di divenire suo socio e gli offre la mano della figlia Emily (Felicity Jones), una ragazza estremamente docile ed amante della musica. Granville però si ammala alla mano destra e non può più praticare le terapie, e la sua relazione con Emily stenta a decollare. Finisce così per perdere sia il lavoro che la fidanzata. Distrutto dal nuovo licenziamento, Granville torna a casa di Lord Edmund (Rupert Everett), suo padre putativo ed appassionato di congegni meccanici ed elettrici. Qui sperimenterà un massaggiatore e stimolatore elettrico per guarire la sua mano, e ne scoprirà un uso inedito dal successo fulmineo.

