IL DIARIO DI BRIDGET JONES/ Su La5 il film con Renee Zellweger (oggi, 31 marzo 2017)

IL DIARIO DI BRIDGET JONES, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 31 MARZO 2017: IL CAST - Il diario di Bridget Jones, il film in onda su la La5 oggi, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21.10. Una commedia del 2001 diretta da Sharon Maguire (Senza apparente motivo, Call me crazy, Yo Picasso) ed interpretata da Renee Zellweger (Ritorno a Cold Mountains, Chicago, Cinderella man - Una ragione per lottare), Colin Firth (Il discorso del re, A single man, Love actually - L'amore davvero) e Hugh Grant (Notting Hill, Quattro matrimoni e un funerale, About a boy - Un ragazzo). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL DIARIO DI BRIDGET JONES, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 31 MARZO 2017: LA TRAMA - Bridget Jones (Renee Zellweger) è una trentenne single, un po' sovrappeso e molto impacciata. Lavora in grande studio, ed è segretamente innamorata del suo capo, Daniel Cleaver (Hugh Grant), un donnaiolo impenitente. Ad una festa di Capodanno sua madre tenta di accasare Bridget con un avvocato divorziato, Mark Darcy (Colin Firth). I due non si piacciono, ma questo fa ragionare Bridget sulla direzione che sta prendendo la sua vita. La ragazza decide quindi di cercare di cambiare e tenere traccia della sua evoluzione in un diario. Lei e Daniel cominciano a scambiarsi messaggi in un ufficio, fino al fatidico giorno del primo appuntamento. Qui Bridget scopre che Daniel e Mark si conoscono, e in passato hanno avuto un litigio. La relazione fra Bridget e Daniel si fa sempre più intensa, fino ad una fuga romantica durante un week end. Daniel però continua ad essere un donnaiolo senza scrupoli, e quando Bridget scopre che la tradisce, lo lascia. Distrutta dalla fine della relazione, Bridget comincia ad ingrassare e smette di curarsi. Trova anche un nuovo lavoro, per non stare sempre a contatto con Daniel. Lo spettro della depressione sembra essere sempre più vicino, ma Mark torna a farsi vivo. La relazione fra i due stavolta potrebbe anche ingranare, se non fosse per l'abilità di Bridget nel combinare ogni genere di pasticci e cacciarsi in situazioni ambigue.

