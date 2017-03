IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole 3 aprile: Marcela aspetta un bambino da Matias?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 APRILE: MARCELA ASPETTA UN BAMBINO? - Brutte notizie si prospettano all'orizzonte per Matias, nelle puntate spagnole de Il Segreto. In esse, infatti, il giovane Castaneda sarà costretto a fare i conti con un breve sbaglio da lui commesso qualche settimana prima. Ricorderete che in tale circostanza il figlio di Emilia e Alfonso si era avvicinato a Marcela e aveva avuto con lei una breve relazione per nascondere il suo dispiacere per la fine della storia con Beatriz. Purtroppo, questa breve sbandata potrebbe avere presto la peggiore delle conseguenze: proprio nel momento in cui il ritorno di fiamma della coppia sembrava imminente, Marcela arriverà da Matias annunciando la notizia che mai avrebbe voluto sentire: è in attesa di un bambino! Le primissime anticipazioni restano abbastanza criptiche da questo punto di vista, non specificando quale sarà la reazione del ragazzo. E' difficile pensare, però, che Beatriz possa prendere bene una simile novità!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 APRILE: CAMILA E' IN GRAVE PERICOLO? - Le prime criptiche anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata spagnola del prossimo lunedì non offrono nessuno spunto, almeno per il momento, sulle sorti di Camila. Ricordiamo, infatti, che la protagonista della telenovela spagnola resterà vittima di una febbre alta e incomprensibile quanto Lucia pregherà la dea Oshun chiedendole la grazia di liberarsi della rivale una volta per tutte. La preoccupazione di Hernando, del tutto ignaro delle vere intenzioni della cubana, sarà comprensibilmente molto grande, soprattutto perché le condizioni della moglie non miglioreranno. Lo stesso dottor Zabaleta, da lui interpellato per trovare una cura a questo stato, non sarà in grado di trovare una giustificazione sensata. Sarà questa la fine di Camila o dovremo aspettarci un nuovo miracolo, come già accaduto qualche settimana fa quando Damian (credendola morta) l'aveva gettata nel pozzo?

© Riproduzione Riservata.