IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Camila si sente meglio, è tutto merito dell'amore di Hernando?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 31 MARZO: CAMILA SI SENTE MEGLIO - Buone notizie sono in arrivo per i telespettatori de Il Segreto, che oggi saranno chiamati a seguire una puntata all'insegna dei buoni sentimenti. Dopo avere temuto per le sorti di Camila, ammalatosi di morbillo, le sue condizioni di salute cominceranno a migliorare a vista d'occhio, grazie ai medicinali di Lucas e alle amorevoli cure di Hernando, che non si è allontanato per un solo istante dal capezzale della moglie. Il peggio potrà dirsi passato per la bella e gentile cubana, che da oggi in avanti non avrà più dubbi riguardo i sentimenti del marito nei suoi confronti: anche se non era in sé durante la dichiarazione d'amore di Dos Casas, i gesti e l'affetto di Hernando confermeranno nel più evidente dei modi i sentimenti dell'uomo per la moglie. E per la prima volta i due coniugi sembreranno essere felici e affiatati, davanti agli occhi attoniti di Elias.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVI OSTACOLI PER MATIAS E BEATRIZ - Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole della prossima settimana concedono ampio spazio alle sorti di Matias. Quest'ultimo ha chiaramente lasciato intendere di essere ancora innamorato di Beatriz, soprattutto dopo che la ragazza lo ha fatto ingelosire. Eppure proprio quanto la coppia potrebbe finalmente riunirsi dopo una lunga separazione, un nuovo ostacolo potrebbe prospettarsi all'orizzonte: si tratterà niente meno che di Marcela, la giovane con la quale il figlio di Emilia e Alfonso ha avuto una breve relazione alla quale poi aveva posto fine. Proprio Marcela avrà dei sospetti sul suo stato, temendo di essere rimasta incinta. Sarebbe questa la peggiore conclusione per l'amore di Beatriz e Matias, dopo che molti mesi hanno lottato per il loro amore. Ma siamo davvero certi che Marcela sarà sincera o si tratterà solo di una mossa per incastrare il ragazzo del quale si è innamorata?

