ITALIA'S GOT TALENT 2017/ Anticipazioni puntata 31 marzo: Nina Zilli pronta per il Golden Buzzer?

ITALIA'S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 MARZO: TALENTI IN GARA, INFO SOCIAL E STREAMING - Oggi, venerdì 31 marzo 2017, il mese si concluderà con la sesta puntata di Italia's Got Talent, in onda su TV8 a partire dalle 21.15 circa. Chi vedremo sul palcoscenico? Sul palco del Teatro dell’Opera del capoluogo toscano, arriverà un coro gospel fiorentino che sulle note di “Lo porti un bacione a Firenze" emozionerà il pubblico presente. In sala anche una crew di atleti calisthenics che lascerà senza parole le donzelle della giuria. Anche la tecnologia sarà la protagonista della sesta puntata di IGT con esibizioni che uniranno l’elettronica all’espressione corporea. Spazio inoltre, per insolite performance che divideranno i giurati. Dopo le anticipazioni di oggi, ecco tutti i metodi per seguire il programma sia in streaming che attraverso i social network. Sul sito (italiasgottalent.it/) potrete rivivere tutti i momenti più divertenti ed emozionanti delle varie puntate e scoprire anche degli spassosi contenuti inediti; potete anche commentare la puntata in onda stasera, attraverso l'hashtag ufficiale: #IGT. Inoltre, potrete seguire la diretta in streaming, anche tramite Facebook (facebook.com/officialitaliasgottalent/), Instagram (instagram.com/italiasgottalentofficial/), Twitter (twitter.com/IGT_officiale) e YouTube (youtube.com/channel/UCxqGHmOLdAJ97CraIzKXaBw).

ITALIA'S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 MARZO: DOPO I DUE GOLDEN BUZZER, ALTRI TALENTI HANNO SCONVOLTO I GIUDICI - Anche questa sera, sul palcoscenico di Italia's Got Talent, ritroveremo numerosi talenti pronti a stupire i 4 giudici in gara. Dopo il Golden Buzzer di Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e Frank Matano, adesso rimane solo Nina Zilli: chi conquisterà la poliedrica cantante? A partire dalle 21.15 circa, su TV8, si apriranno le porte del nuovo appuntamento con il talent show condotto dalla giovane Lodovica Comello. Nel corso della precedente puntata, sono stati molteplici i talenti che hanno appassionato sia il pubblico che i 4 giudici e, oltre ai due Golden Buzzer assegnati rispettivamente alla strepitosa voce di Stefano Como e l'irresistibile talento di Francesco Arienzo, c'è stato spazio anche per altri talenti. Un occhio di riguardo per esempio, per Pietro e il suo emozionante numero di danza che, sulle orme di Billy Elliott ama la musica e viene preso in giro dai ragazzini della sua età. “Ti muovi con la sicurezza di un ballerino adulto” gli dice Nina Zilli. “Ci hai fatto capire che si può essere diversi dagli altri e trovare dentro di sé la luce per brillare” - si commuove invece Luciana Littizzetto. Standing ovation per lui e 4 sì da parte della giuria. 4 "sì" anche per gli Articolo Il e la loro 'A livella in Gomorra style. Lucio e Francesco di Battipaglia, hanno omaggiato Totò, rivisitando completamente la sua poesia prendendo spunto dai personaggi di Gomorra con la colonna sonora al seguito. Quali saranno i nuovi talenti che sconvolgeranno i 4 giudici nel corso della serata di oggi, venerdì 31 marzo 2017? Lo scopriremo a breve!

ITALIA'S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 MARZO: IN ATTESA DEL GOLDEN BUZZER DI NINA ZILLI - Torna anche stasera, puntuale come un orologio svizzero, il nuovo appuntamento con Italia's Got Talent. Il programma in onda su TV8, vede alla conduzione Lodovica Comello, reduce da Sanremo 2017. Dietro il bancone pronti per giudicare i talenti in gara, ritroveremo come sempre, Claudio Bisio, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Frank Matano: quali saranno i talenti che stupiranno la giuria? Spazio, dalle 21.15 al sesto appuntamento in attesa che anche l'ultimo Golden Buzzer venga assegnato. Ad aprire le danze ci aveva già pensato Luciana Littizzetto, per essere poi seguita a ruota da Claudio Bisio e Frank Matano. Claudio Bisio non ha resistito alla tentazione ed ha schiacciato il mitico pulsantone dorato in favore di Stefano Como, il sardo dall'incredibile potenza vocale. Stefano ha coltivato la sua passione per la musica e il canto da autodidatta e, sul palcoscenico di Italia's Got Talent si è presentato con una splendida cover dei Queen. La sua interpretazione di "The Show Must Go On" infatti, la lasciato tutti letteralmente senza parole e quindi, dopo l'esibizione Claudio Bisio non ha avuto alcun dubbio: la finale è sua (per la foga il Golden Buzzer si è addirittura rotto). Successivamente, l'ex YouTuber Matano, dopo aver notato Francesco Arienzo, si è accorto che si trattava di "amore a prima vista" e così, l'ha voluto immediatamente premiare per essere stato "incapace" di resistere al suo travolgente humor di stampo prettamente cinico. Per Francesco quindi, la finale dell'edizione 2017 di ITG è già una piacevole realtà! Stasera anche Nina Zilli schiaccerà il mitico pulsantone?

