JOHN WICK/ Su Iris il film con Keanu Reeves e Michael Nyqvist (oggi, 30 marzo 31 marzo 2017)

film prima serata

JOHN WICK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 31 MARZO 2017: IL CAST - John Wick, il film in onda su Iris oggi, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere fantascienza diretta da Chad Stahelski e David Leitch, stuntman e attori qui al loro debutto alla regia. Il film è interpretato da Keanu Reeves (la saga di Matrix, Piccolo Buddha, L'avvocato del diavolo), Michael Nyqvist (Mission: Impossible - Protocollo fantasma, la trilogia di Millennium, Together) e Alfie Allen (Espiazione, L'altra donna del re, Elizabeth). John Wick è stato un ottimo successo sia di pubblico che di critica. Nel 2015 è stato annunciato un seguito del film, uscito nei cinema pochi mesi fa con il titolo John Wick - Capitolo 2, con lo stesso cast di protagonisti e diretto dagli stessi registi di questo primo film. Ad interpretare l'antagonista è invece il rapper e attore Common (noto anche come Common Sense, alias di Lonnie Rashid Lynn). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

JOHN WICK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 31 MARZO 2017: LA TRAMA - John Wick (Keanu Reeves) è un ex killer ora ritiratosi dagli affari per vivere con la moglie. Quando quest'ultima muore per un tumore, a John resta solo la loro cagnolina. Un giorno ad un distributore di benzina un ragazzo ferma John e gli propone di acquistare la sua auto, una Mustang originale del 1969. John rifiuta, ma quella stessa notte viene aggredito in casa sua. I malviventi rubano la macchina e uccidono il cagnolino di John. Attraverso un amico ricettatore di auto, John scopre che l'aggressore, lo stesso ragazzo del benzinaio, è in realtà Yosef Tarasov (Alfie Allen), il figlio del principale boss della città. John decide quindi di vendicarsi della morte del suo unico amico, ma Viggo (Michael Nyqvist), il padre del ragazzo, tenta di eliminarlo. John riesce però ad eliminare tutti gli uomini che Viggo gli ha mandato contro, ed è pronto a distruggere tutto l'impero criminale del boss pur di raggiungere suo figlio. John rientra così nel giro della criminalità, dove era noto come 'L'uomo Nero' o 'Baba Yaga'. Viggo mette quindi su John una consistente taglia, e manda suo figlio in una località sconosciuta, mentre tenterà di affrontare John, sempre più deciso ad ottenere la sua vendetta.

© Riproduzione Riservata.