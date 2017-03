L'ONORE E IL RISPETTO 5, ULTIMO CAPITOLO/ Anticipazioni prima puntata 31 marzo: Tonio ha perso la memoria?

L'Onore e il rispetto 5

L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: LA FUGA DI TONIO - L'Onore e Il rispetto 5 - Ultimo capitolo esordirà questa sera su Canale 5 riportando sul piccolo schermo le vicende di Tonio Fortebracci per quella che, come riporta inesorabilmente il titolo, sarà l'ultima stagione di una delle due fiction più amate di Mediaset. Si ripartirà dalle sorti del protagonista interpretato da Gabriel Garko, che non è morto come sembrava al termine della quarta stagione. Dopo la morte di Carmela, il suo storico nemico Ettore De Nicola lo ha sequestrato, facendolo torturare dai suoi uomini. Proprio le percosse hanno causato la perdita della memoria, che sarà il punto di partenza della puntata di questa sera: un irriconoscibile Tonio, con barba e capelli lunghi, si troverà rinchiuso in uno scantinato poiché Dagò a deciso di risparmiargli la vita. Ma durante un blitz della Polizia, Dagò verrà arrestato mentre Fortebracci riuscirà a fuggire, chiedendo aiuto in una cascina non lontana. Sarà qui che incontrerà Michela e riprenderà lentamente la memoria, progettando la sua vendetta nei confronti degli assassini di Carmela...

L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, TONIO PIU' CRUDELE DI SEMPRE - L'immagine di Tonio Fortebracci che conosceremo questa sera nella fiction L'onore e il rispetto 5 - L'ultimo capitolo sarà decisamente diversa dal solito: non solo il mafioso più amato dagli italiani apparirà decisamente trasandato, come mai lo avevamo visto prima d'ora, ma sarà persino più crudele di quanto lo era mai stato. A confermare questo grande cambiamento e la rabbia per la morte di Carmela (oltre che l'inevitabile desiderio di vendetta) è lo stesso Gabriel Garko nella conferenza stampa di presentazione della nuova fiction: in presenza del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri l'attore ha dichiarato che Tonio sarà più crudele del solito in una serie che non sarà priva di colpi di scena. Un discorso a parte è stato da lui rivolto ad uno degli attori presenti nel cast, ovvero Bo Dereck, il suo idolo quando era un bambino, e ora arrivata nella fiction per interpretare Chantal Cusano, la moglie infelice del Ministro, che si troverà ad interagire proprio con Tonio.

L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: ANCORA A CACCIA DI VENDETTA? - Se in un primo momento troveremo un Tonio disperato e smemorato, sarà in un secondo che, invece, rivedremo il mitico boss pronto a tutto. Tonio non guarderà in faccia nessuno per la sua vendetta e, soprattutto, in attesa di rivedere la sua amata figlia. Sarà ancora viva? Cosa sarà successo in questi mesi in cui lui è rimasto prigioniero? Sono tante le domande che Tonio dovrà farsi e a cui dovrà trovare risposta in queste puntate che chiuderanno gli oltre dieci anni di saga familiare iniziata con la partenza della sua famiglia per il Nord alla ricerca di riscatto sociale e di una vita migliore senza più sofferenza e limitazioni. Come sarà in finale di questa stagione e dell'intera fiction? Tonio troverà il riscatto o andrà contro alla morte?

