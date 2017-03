LA CORRISPONDENZA/ Su Rai 1 il film diretto da Giuseppe Tornatore (oggi, 31 marzo 2017)

film prima serata

LA CORRISPONDENZA, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 31 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La corrispondenza, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21.25. Una pellicola di genere drammatica del 2016 diretta da Giuseppe Tornatore (Nuovo cinema paradiso, La leggenda del pianista sull'Oceano, Baaria) ed interpretata da Olga Kurylenko (Quantum of solace, The November man, Hitman - L'assassino), Jeremy Irons (Lolita, Il mistero Von Bulow, Batman vs Superman: Dawn of justice) e Shauna Macdonald (The descent - Discesa nelle tenebre, Howl, Mutant chronicles). Nella sua carriera il regista Giuseppe Tornatore è stato insignito di numerosi riconoscimenti, fra cui un Oscar come miglior film straniero per Nuovo cinema Paradiso, per cui ha vinto anche un Golden Globe e un premio BAFTA. Fra il 1996 e il 2013 ha vinto 4 David di Donatello come miglior regista. Nel 2004 ha ricevuto la Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Cultura e dell'Arte, conferitagli dal Presidente della Repubblica italiana. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA CORRISPONDENZA, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 31 MARZO 2017: LA TRAMA - Amy Ryan (Olga Kurylenko) è una stuntwoman che gira film per il cinema e la tv, ma è anche una studentessa di astrofisica fuori corso. La ragazza ha una relazione con il professor Edward Phoerum (Jeremy Irons), ma si tratta di un rapporto a distanza perchè lui vive ad Edimburgo. I due possono vedersi solo poche volte all'anno, quando il professore può prendersi ua vacanza nella sua residenza italiana, e la loro relazione è costituita principalmente da lunghe chiamate su skype e una fitta corrispondenza di messaggi via cellulare. Quando viene annunciato un importante convegno di astrofisica proprio nell'Università dove studia Amy, quest'ultima si appresta ad incontrare il suo Edward. Purtroppo questi la avvisa che non potrà essere presente, e che il loro prossimo incontro è quindi rimandato. Amy decide comunque di seguire la conferenza, dove scopre che il professore è deceduto in seguito ad una lunga malattia invalidante. Nonostante questo la ragazza continua a ricevere quotidianamente messaggi dal suo innamorato, che ha predisposto una rete di complici per poter essere sempre presente, anche dopo la morte, nella vita della ragazza. Il rapporto fra Amy e i messaggi di Edward diventerà sempre più surreale, mettendo a dura prova l'amore della ragazza. Per lei l'arrivo periodico dei messaggi, che continua a non interrompersi, sarà una prova dell'amore di Edward ma anche una maledizione, che le impedirà di andare avanti e superare la tragedia della sua morte.

