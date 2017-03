Lo Scherzo Perfetto/ Commento: Gene Gnocchi nei panni di Morgan...cosa farà settimana prossima? (Oggi, 31 marz

Lo scherzo perfetto

LO SCHERZO PERFETTO, COMMENTO QUARTA PUNTATA - Ieri sera è andata in onda su Italia 1 la quarta puntata di "Lo scherzo perfetto", che vede la sempre simpatica e allegra conduzione di Teo Mammucari. Nelle scorse puntate abbiamo sempre avuto in studio la presenza di Gene Gnocchi nei panni di diversi personaggi dello spettacolo italiano: in questo caso egli ha interpretato Gnorgan, cioè Morgan. Ad accompagnare il comico alla giuria vi è stata Valeria Marini, che con la sua semplicità e sbadatezza ha divertito di certo il pubblico e ha portato uno sguardo più leggero sulla trasmissione! Dei veri e propri flop non vi sono stati in questa quarta puntata, sebbene alcuni scherzi non fossero di certo all'altezza di altri, come è stato riconosciuto dai giudici stessi e dal conduttore: tra questi per esempio lo scherzo sul campo di calcio, chiamato il "rompipallone". Sicuramente gli scherzi che più hanno divertito il pubblico sono quelli dei due che si sono aggiudicati la finale, cioè Nunzio Quattrocchi con "il fidanzato rapper" e Domenico Papeo con "il nonno online"! Non ci resta che vedere la prossima puntata per vedere chi sarà il vincitore e soprattutto per vedere quale altro personaggio Gene Gnocchi porterà in scena!

