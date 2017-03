Lo Strego / Il cantante di Amici 2017 lancia una frecciatina al veleno a Morgan e Boosta su Instagram

Lo Strego Amici 2017

Amici 2017, Lo Strego lancia una frecciatina al veleno a Morgan e Boosta prima della seconda puntata del serale - La puntata speciale di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi al posto di Uomini e Donne ben chiarisce la frecciatina lanciata poche ore fa su Instagram da Lo Strego. A chi non conoscesse le anticipazioni della seconda puntata del serale di Amici sconsigliamo di proseguire con la lettura per non rovinarsi la sorpresa, per chi invece già ne conosce l'esito sa che ad abbandonare la scuola, a gran sorpresa, è stato proprio Lo Strego. Il cantante ha avuto non pochi scontri nel corso di queste due settimane con Morgan e in particolare con il professor Boosta, con il quale sono volate parole davvero forti. Acquista per questo un particolare valore la frase scritta sa Nicolas Burioni su Instagram - "Ho sempre pensato mi donasse più il blu" - parole semplici ma dirette e pungenti, che fanno intendere che il cantante avrebbe preferito finire nella squadra di Elisa. Non è solo Lo Strego ad aver espresso in questi giorni del malcontento nei confronti del direttore artistico della squadra Bianca: tutti i cantanti, tranne Thomas, hanno evidenziato un malessere che potrebbe portare a nuovi scontri. Non è da escludere che Lo Strego ci dica di più subito dopo la puntata in onda domani sera.

Ho sempre pensato mi donasse più il blu ?? #lostrego #amici16 Un post condiviso da Lo Strego (@lostregoofficial) in data: 31 Mar 2017 alle ore 04:51 PDT

